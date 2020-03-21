Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВОЗ рекомендовала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в настоящее время от вируса страдают все: пожилые в возрасте от 65 лет, а также молодежь, люди в возрасте до 50 лет.
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с чего всё началось

ВОЗ рекомендовала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал отказаться от алкоголя, сигарет и заниматься спортом, чтобы противостоять эпидемии нового коронавируса.
РИА Новости13:56

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ВОЗ призвала отказаться от курения из-за пандемии коронавируса

Rambler News Service14:26

ВОЗ посоветовал отказаться от курения и сахара из-за коронавируса

Российская газета14:58

В ВОЗ посоветовали отказаться от алкоголя и табака для победы над вирусом

РБК14:56

Глава ВОЗ рекомендовал отказаться от курения в условиях пандемии коронавируса

ТАСС15:32

Спорт и соцсети. Глава ВОЗ рассказал, чем бороться против коронавируса

REGNUM14:21

Глава ВОЗ призвал отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса

Московский Комсомолец14:18

ВОЗ рекомендовала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса

РИА Новости13:56
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Общество

Назван один из главных очагов коронавируса в Европе

Одним из ключевых очагов распространения коронавируса COVID-19 в Европе стал Тироль.
Что происходит 16:57
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 09:12
Музыка

Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями

Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
РИА Новости 16:34
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело 02:46
Энергетика

Цена на нефть Brent вновь опустилась ниже $29 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 08:51
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Sibnet Новости 18 марта в 07:48
Спорт

Большунов: в последней гонке сезона норвежцы приняли меня за своего

RT на русском 06:36
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия 06:42
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
ToDay News Ufa 18 марта в 04:27
Экономика

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Коммерсантъ 18:57
Наука

Испытания вакцины против коронавируса начались в России

Ранее Минздрав сообщил о полной расшифровке генома нового коронавируса российскими учёными из НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева.
Бел.Ру 02:35
Космос

Инженерам NASA удалось починить марсоход ударом лопаты с Земли

Находящийся на Марсе американский посадочный аппарат InSight удалось починить дистанционно инженерам NASA.
РЕН ТВ вчера в 23:12
Происшествия

Мать и трое детей умерли от коронавируса в течение недели

РИА Новости 15:01
Авто

Появилась свежая информация о новом Toyota Land Cruiser 300

Накануне в Сети появилась информация о скорой премьере нового поколения Toyota Land Cruiser.
Новые автомобили 04:57
Общество

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Якутии

Роспотребнадзор подтвердил заражение коронавирусом у шестерых жителей Якутии.
ФАН 08:16
Энергетика

Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель

«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
URA.Ru 01:00
Политика

Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

РИА Новости вчера в 10:05
Политика

США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:16
Общество

На Украине число зараженных коронавирусом достигло 41 человека

Число зараженных коронавирусом на Украине возросло с 39 до 41, заявила в пятницу пресс-служба минздрава страны.
РИА Новости 17:43
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения

Анастасия Решетова поздравила дочь Тимати Алису с днём рождения и опубликовала фотографию сына Ратмира.
OAnews 06:30
Общество

В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
Известия 14:14
Здоровье

Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина

В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Газета.Ru вчера в 18:19
Общество

YouTube снизил качество видео в Европе из-за коронавируса

Крупнейший мировой видеохостинг YouTube вслед за онлайн-кинотеатром Netflix объявил о решении ограничить качество видео для пользователей в Европе.
ФАН 06:23
Хоккей

Дегтярев раскритиковал хоккеиста «Колорадо» Задорова за слова о России

РИА Новости 09:32
Политика

Минобороны отказалось переносить весенний призыв из-за коронавируса

Минобороны отказалось переносить весенний призыв из-за коронавируса Министерство обороны отказалось переносить весенний призыв в армию из-за коронавируса.
Медиазона 06:19
Гаджеты

Nokia представила «антикризисный» смартфон

ФАН вчера в 20:59
Гаджеты

Microsoft представила DirectX 12 Ultimate

Live24 05:19
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария окончания пандемии

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал, что есть несколько вариантов того, как будут развиваться события из-за распространения коронавируса в мире.
РИА Новости 07:02
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Алексей Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным. Об этом глава Счетной палаты сообщил журналистам ТАСС.
Piter.tv вчера в 06:48
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