с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует гражданам РФ продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом, сообщила ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Общество В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом. 612

Технологии Эксперт объяснил, как можно понять, что аккаунт взломан Непонятные покупки и появление незнакомых друзей могут свидетельствовать о том, что ваш аккаунт в соцсетях, на сайте или электронная почта подверглись взлому.

Общество В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня. 4,6K

Общество В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда. 1,3K

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Футбол Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Роналду – 70-й Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе остается самым дорогим футболистом мира со стоимостью 259,2 млн евро, но его цена снизилась на 6 млн евро.

Гаджеты В России названы самые популярные смартфоны В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных. 78

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Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 116

Происшествия Свердловский главк МВД разыскивает обманутых пайщиков КПК «Первый» Следователи свердловского главка МВД ведут поиск обманутых пайщиков КПК «Первый», «Первый Северный» и «Первый Уральский», чтобы установить точное количество потерпевших и сумму материального ущерба.

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Музыка Фестиваль «Жара» перенесен из-за пандемии коронавируса Международный музыкальный фестиваль "Жара", который должен был пройти в Баку с 29 июля по 2 августа, переносится на 2021 год, сообщает Sputnik Азербайджан. 1