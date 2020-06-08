Коронавирус
КоммерсантъВОЗ рекомендовала россиянам продолжать носить маски
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует гражданам РФ продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом, сообщила ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
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с чего всё началось
Российская система здравоохранения должна сохранять готовность к возможному росту новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.ТАСС15:36
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ИА Красная Весна 18:28
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Общество
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Турция прокомментировала готовность Греции воевать
Турция хочет мирно решить спор с Грецией, рассказал министр обороны страны Хулуси Акар, прокомментировав заявления Афин о готовности воевать.
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе остается самым дорогим футболистом мира со стоимостью 259,2 млн евро, но его цена снизилась на 6 млн евро.
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Путин подписал закон об удвоении детских пособий
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Следователи свердловского главка МВД ведут поиск обманутых пайщиков КПК «Первый», «Первый Северный» и «Первый Уральский», чтобы установить точное количество потерпевших и сумму материального ущерба.
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ITZine.ru 05:08
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В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
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В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
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Фестиваль «Жара» перенесен из-за пандемии коронавируса
Международный музыкальный фестиваль "Жара", который должен был пройти в Баку с 29 июля по 2 августа, переносится на 2021 год, сообщает Sputnik Азербайджан.
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В Камчатском крае на продажу выставлен очень редкий броневик Ford
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Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы
Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
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«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции
Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
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В британской разведке уверены: коронавирус создали ученые
Обвинять Китай в преднамеренном распылении вируса нельзя, уверен эксперт.
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Путин подписал закон о создании единой базы данных о россиянах
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении.
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