с чего всё началось

Ранее ВОЗ обновила свои рекомендации по применению индивидуальных средств защиты. Теперь организация советует носить маски во всех людных местах. В большинстве регионов России действует масочный режим.

Футбол Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.

Киберспорт Ceh9 сравнил Valorant с модом Warcraft для CS 1.6 Бывший игрок Natus Vincere по CS:GO Арсений ceh9 Триноженко высказал мнение о Valorant.

Общество Российские артисты записали видеообращение против «цифровой диктатуры» Народные артисты России записали видеообращение, в котором негативно высказались против принятия нового закона о едином федеральном информационном регистре, также они просят президента Путина не принимать данный проект. 4

Энергетика Цена нефти Brent упала до $40 за баррель Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск. 37

Политика США отказались предоставлять информацию по делу MH17 Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета. 489

Общество В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости». 3,4K

Экономика Челябинские общественные организации получат налоговую поддержку Фото с сайта Общественной палаты области Министерством экономического развития страны сформирован список социально ориентированных некоммерческих организаций, которые получат налоговую поддержку.

Общество В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом. 611

Происшествия Житель Сахалина погиб при нападении медведя Первой жертвой нападения медведя в этот летний сезон на Сахалине в понедельник стал геодезист, работавший в Смирныховском районе, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования. 2

Гаджеты AMD Ryzen 7 3800XT показал свои возможности в Ashes of the Singularity Согласно последней утечке, средний процессор линейки Matisse Refresh под названием Ryzen 7 3800XT показал свою мощность во внутреннем бенчмарке Ashes of the Singularity.