Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВОЗ рекомендовала россиянам продолжить соблюдать масочный режим

Ранее ВОЗ обновила свои рекомендации по применению индивидуальных средств защиты. Теперь организация советует носить маски во всех людных местах. В большинстве регионов России действует масочный режим.
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с чего всё началось

ВОЗ призвала Россию готовиться к возможному росту числа случаев заражения коронавирусом

Российская система здравоохранения должна сохранять готовность к возможному росту новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС15:36

Подробнее о событии

ВОЗ рекомендует носить маски и после ослабления ограничений в России

RT на русском16:10

В ВОЗ призвали готовить систему здравоохранения РФ к росту случаев COVID-19

News.ru15:59

ВОЗ рекомендовала россиянам продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений

Эхо Москвы15:30

ВОЗ посоветовала россиянам продолжать носить маски в общественных местах

Комсомольская правда15:25

ВОЗ советует россиянам продолжать носить маски

Газета.Ru15:21

ВОЗ призвала Россию готовиться к возможному росту числа зараженных коронавирусом

Московский Комсомолец15:21

ВОЗ призвала РФ готовиться к росту заболеваемости коронавирусом

URA.Ru15:46
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 18:47, Ашберн
Общество

Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей

Коммерсантъ 13:11
9
Происшествия

Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель находится в тяжелом состоянии

Известия 17:17
7
Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
56
Общество

В Москве отменили режим самоизоляции и пропусков

Перчаточно-масочный режим в городе остаётся.
Говорит Москва 17:00
Футбол

«Зенит» покажет запись матча за Суперкубок УЕФА

В понедельник, 8 июня, «Зенит» на своем официальном портале покажет запись матча за Суперкубок УЕФА.
Невские Новости 07:14
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Футбол

Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне

Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.
Газета.Ru 06 июня в 17:50
Общество

В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

По имеющимся данным, военно-транспортный самолет С-130 ВВС США потерпел крушения при посадке на авиабазе Кэмп Таджи в Ираке.
REGNUM 16:32
1
Наука

Плазмоны удалось сфокусировать в нанострую

Anonsens 12:26
Киберспорт

Ceh9 сравнил Valorant с модом Warcraft для CS 1.6

Бывший игрок Natus Vincere по CS:GO Арсений ceh9 Триноженко высказал мнение о Valorant.
CyberSport.ru 06:51
Общество

Российские артисты записали видеообращение против «цифровой диктатуры»

Народные артисты России записали видеообращение, в котором негативно высказались против принятия нового закона о едином федеральном информационном регистре, также они просят президента Путина не принимать данный проект.
ZAB.RU вчера в 21:40
4
Футбол

«Торпедо» договорилось о продлении контрактов с Лебеденко и еще группой игроков

По данным matchtv.ru, московское «Торпедо» достигло устной договоренности о продлении контрактов с пятью футболистами.
Матч ТВ 14:29
Энергетика

Цена нефти Brent упала до $40 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск.
РБК 10:55
37
Общество

ВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»

«Русская служба ВВС» исправила статью об участии «Роснефти» в создании центра генетических исследований.
Ведомости 14:49
Игры

Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed

Evo-rus.com 12:52
7
Армия и оружие

Переброску египетских танков Abrams к границе с Ливией сняли на видео

Внушительная колонна тягачей с большегрузными трейлерами, перевозящими танки M1A1 Abrams египетской армии, замечена на шоссе, ведущем к ливийской границе.
Российская газета 05:34
41
Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
489
Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
3,4K
Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском 14:16
456
Общество

В США найден клад стоимостью в миллион долларов

В США обнаружены сокровища, спрятанные коллекционером Форрестом Фенном. Стоимость клада оценивается в миллион долларов, пишет «Интерфакс».
BFM.ru 11:50
2
Общество

Русский врач в США заявил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка

Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
365
Политика

Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Экономика

Челябинские общественные организации получат налоговую поддержку

Фото с сайта Общественной палаты области Министерством экономического развития страны сформирован список социально ориентированных некоммерческих организаций, которые получат налоговую поддержку.
Вечерний Челябинск 03:50
Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

BFM.ru 03:11
1,9K
Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известия 13:29
528
Общество

В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом.
Российская газета 16:14
611
Происшествия

Житель Сахалина погиб при нападении медведя

Первой жертвой нападения медведя в этот летний сезон на Сахалине в понедельник стал геодезист, работавший в Смирныховском районе, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования.
РИА Новости 08:09
2
Гаджеты

AMD Ryzen 7 3800XT показал свои возможности в Ashes of the Singularity

Согласно последней утечке, средний процессор линейки Matisse Refresh под названием Ryzen 7 3800XT показал свою мощность во внутреннем бенчмарке Ashes of the Singularity.
The GEEK 13:46
Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
1,4K
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
303
Политика

Путин объяснил, почему Россия выдержала испытание коронавирусом

Проявление сострадания, милосердия и взаимопомощи помогло народу России перенести тяжелые испытания, связанные с эпидемией коронавируса.
ФАН 07:46
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