Коронавирус
Российская газетаВОЗ рекомендовала россиянам продолжить соблюдать масочный режим
Ранее ВОЗ обновила свои рекомендации по применению индивидуальных средств защиты. Теперь организация советует носить маски во всех людных местах. В большинстве регионов России действует масочный режим.
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с чего всё началось
Российская система здравоохранения должна сохранять готовность к возможному росту новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.ТАСС15:36
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ВОЗ призвала Россию готовиться к возможному росту числа зараженных коронавирусом
Московский Комсомолец15:21
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 18:47, Ашберн
Общество
Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей
Коммерсантъ 13:11
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
Общество
В Москве отменили режим самоизоляции и пропусков
Перчаточно-масочный режим в городе остаётся.
Говорит Москва 17:00
Футбол
«Зенит» покажет запись матча за Суперкубок УЕФА
В понедельник, 8 июня, «Зенит» на своем официальном портале покажет запись матча за Суперкубок УЕФА.
Невские Новости 07:14
Футбол
Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне
Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.
Газета.Ru 06 июня в 17:50
Общество
В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США
По имеющимся данным, военно-транспортный самолет С-130 ВВС США потерпел крушения при посадке на авиабазе Кэмп Таджи в Ираке.
REGNUM 16:32
Наука
Плазмоны удалось сфокусировать в нанострую
Anonsens 12:26
Киберспорт
Ceh9 сравнил Valorant с модом Warcraft для CS 1.6
Бывший игрок Natus Vincere по CS:GO Арсений ceh9 Триноженко высказал мнение о Valorant.
CyberSport.ru 06:51
Общество
Российские артисты записали видеообращение против «цифровой диктатуры»
Народные артисты России записали видеообращение, в котором негативно высказались против принятия нового закона о едином федеральном информационном регистре, также они просят президента Путина не принимать данный проект.
ZAB.RU вчера в 21:40
Футбол
«Торпедо» договорилось о продлении контрактов с Лебеденко и еще группой игроков
По данным matchtv.ru, московское «Торпедо» достигло устной договоренности о продлении контрактов с пятью футболистами.
Матч ТВ 14:29
Энергетика
Цена нефти Brent упала до $40 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск.
РБК 10:55
Общество
ВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»
«Русская служба ВВС» исправила статью об участии «Роснефти» в создании центра генетических исследований.
Ведомости 14:49
Игры
Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed
Evo-rus.com 12:52
Армия и оружие
Переброску египетских танков Abrams к границе с Ливией сняли на видео
Внушительная колонна тягачей с большегрузными трейлерами, перевозящими танки M1A1 Abrams египетской армии, замечена на шоссе, ведущем к ливийской границе.
Российская газета 05:34
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском 14:16
Общество
В США найден клад стоимостью в миллион долларов
В США обнаружены сокровища, спрятанные коллекционером Форрестом Фенном. Стоимость клада оценивается в миллион долларов, пишет «Интерфакс».
BFM.ru 11:50
Общество
Русский врач в США заявил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Экономика
Челябинские общественные организации получат налоговую поддержку
Фото с сайта Общественной палаты области Министерством экономического развития страны сформирован список социально ориентированных некоммерческих организаций, которые получат налоговую поддержку.
Вечерний Челябинск 03:50
Общество
В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом.
Российская газета 16:14
Происшествия
Житель Сахалина погиб при нападении медведя
Первой жертвой нападения медведя в этот летний сезон на Сахалине в понедельник стал геодезист, работавший в Смирныховском районе, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования.
РИА Новости 08:09
Гаджеты
AMD Ryzen 7 3800XT показал свои возможности в Ashes of the Singularity
Согласно последней утечке, средний процессор линейки Matisse Refresh под названием Ryzen 7 3800XT показал свою мощность во внутреннем бенчмарке Ashes of the Singularity.
The GEEK 13:46
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Политика
Путин объяснил, почему Россия выдержала испытание коронавирусом
Проявление сострадания, милосердия и взаимопомощи помогло народу России перенести тяжелые испытания, связанные с эпидемией коронавируса.
ФАН 07:46