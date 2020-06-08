с чего всё началось

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что россиянам необходимо продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом она в понедельник, 8 июня, рассказала ТАСС.

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