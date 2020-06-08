Коронавирус
ИзвестияВОЗ рекомендовала россиянам соблюдать масочный режим
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что россиянам необходимо продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом она в понедельник, 8 июня, рассказала ТАСС.
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с чего всё началось
Российская система здравоохранения должна сохранять готовность к возможному росту новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.ТАСС15:36
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ВОЗ призвала Россию готовиться к возможному росту числа зараженных коронавирусом
Московский Комсомолец15:21
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
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США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17
Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
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Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю
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Главу Росприроднадзора заметили на борту частного бизнес-джета, оплаченного «Норникелем»
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Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
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Пятый канал вчера в 13:42
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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием Ferrari, в результате которого один человек погиб и двое получили ранения.
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Происшествия
Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение
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Скончался ранивший людей на юго-западе Москвы стрелок
Умер в результате ранения при задержании мужчина, который накануне открыл стрельбу по мирным жителям и полицейскому на юго-западе Москвы.
Газета.Ru 03:47
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Общество
В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом.
Российская газета 16:14
Общество
В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда
В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru 06:33
Футбол
В Италии изменились сроки летнего трансферного окна
Федерация футбола Италии (FIGC) на официальном сайте сообщила об изменении сроков летнего трансферного окна из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Чемпионат 14:08
Авто
Составили рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
32CARS.ru вчера в 03:34
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Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 06 июня в 14:15
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Общество
Sony назвала новую дату презентации PlayStation 5
Российская газета 14:55
Политика
Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование
Рекомендация Администрация президента рекомендовала регионам создать условия, чтобы во время голосования по Конституции поток голосующих по возможности был равномерным в течение всех семи дней голосования — досрочного и в основной день 1 июля.
РБК 17:00
Экономика
Эксперты: банковское страхование в России в 2020 году может сократиться на 18-35%
Рынок банковского страхования за 2019 год сократился на 8,6%, в основном из-за снижения инвестиционного страхования жизни на 116,7 млрд рублей, или на 37,4%, на фоне вступившей в силу обязанности банков раскрывать полную информацию об этом продукте, а также неудовлетворенности клиентов его фактической доходностью.
ТАСС 17:08
Кино
Режиссер «Другого» снимет новую часть «Зловещих мертвецов»
Брюс Кэмпбелл рассказал о работе над следующей частью «Зловещих мертвецов».
КиноПоиск 14:09
Политика
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.
РИА Новости вчера в 10:44
Игры
В Cyberpunk 2077 примерно в 3 раза больше способов прохождения квестов, чем в «Ведьмаке 3»
Разработчики считают, что скачок в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 после «Ведьмаке 3» сопоставим с различием дизайна уровней в «Ведьмаке 2» и «Ведьмаке 3». В Cyberpunk 2077 примерно в 3 раза больше способов прохождения квестов, чем в третьем «Ведьмаке».
Cyber.sports.ru 03:46
Общество
В Туле ограничено посещение городского пространства «Искра»
По рекомендации главного санитарного врача по Тульской области Александра Ломовцева с 9 июня ограничивается работа веранд и летних кафе в городском пространстве «Искра» и посещение его территории.
MySLO.ru 15:18
Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособий в два раза
Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительной господдержки бизнеса и населения: в частности, об увеличении детских пособий в два раза.
МонаВиста 08:40
Киберспорт
На мероприятии PC Gaming Show покажут более 50 игр
К участию заявлены почти три десятка студий, которые обещают показать более пятидесяти игр, в числе которых ремейк Mafia, MMORPG New World, симулятор хирурга Surgeon Simulator 2, дьяблоид Torchlight III и другие.
Srnsk 14:24