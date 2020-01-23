Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вводить чрезвычайную ситуацию из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Китае пока рано. Об этом сообщает РИА "Новости". Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус считает, что объявление режима чрезвычайной ситуации преждевременно.

ВОЗ решила не объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае

Происшествия В Дагестане задержаны шесть членов экстремистской ячейки Шесть членов ячейки были задержаны 23 января. Среди них, по данным источника, были ее лидеры и активные члены.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.

Общество Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.

Космос Самарские ученые предложили убирать мусор в космосе при помощи гарпуна «В настоящее время нефункционирующие искусственные спутники Земли – космический мусор – представляют собой серьезную угрозу для активных космических аппаратов», – сказано в тезисах доклада ученых Самарского государственного технического университета и Самарского национального исследовательского университета.

Экономика Костин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК В октябре 2019 года Костин заявлял, что вопрос списания кредитов предприятиям ОПК может негативно повлиять на прибыль ВТБ, которая по итогам 2019 года прогнозировалась на уровне 200 млрд рублей.

Технологии В WhatsApp появилась тёмная тема Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.

Общество Представители AliExpress оценили риски заражения вирусом через посылки Представители компании «AliExpress Россия» не считают, что получение посылок из Китая увеличивает риски передачи нового коронавируса, вспышка которого началась в КНР.

Гаджеты Роскачество проверило дорогие и бюджетные смартфоны Проверка технических характеристик 24 новых смартфонов различных торговых марок была проведена специалистами «Роскачества», 23 января сообщается на сайте ведомства.

Технологии Xiaomi до конца года откроет в России 200 фирменных салонов Китайская компания Xiaomi раскрыла планы развития на российском рынке, сообщает «Ъ». В компании рассказали, что до конца года откроют в России 200 новых фирменных салонов, а также планируют заключать соглашения с новыми розничными партнёрами.

Общество Совфед поддержал идею поднять оклады учителям Российским учителям предложили изменить систему расчета зарплаты, подняв базовый оклад с 30% до 70% от общего размера зарплаты.

Политика Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.