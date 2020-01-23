Общество

Газета.RuГазета.RuВОЗ решила не объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вводить чрезвычайную ситуацию из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Китае пока рано. Об этом сообщает РИА "Новости". Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус считает, что объявление режима чрезвычайной ситуации преждевременно.
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В ВОЗ намерены в ближайшее время снова обсудить новый коронавирус

РИА Новости22:29

Комитет ВОЗ планирует снова обсудить ситуацию с новым коронавирусом «в ближайшее время»

ТАСС22:51

ВОЗ не стала объявлять режим ЧС из-за вспышки пневмонии в Китае

Ридус14:05

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Комитет ВОЗ не стал объявлять ЧС вспышку коронавируса в Китае

РЕН ТВ13:30

ВОЗ пока не будет объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса в КНР

REGNUM13:44

Гендиректор ВОЗ отреагировал на ситуацию с вирусом в Китае

RT на русскомвчера в 16:49
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