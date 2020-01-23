Общество

КоммерсантъКоммерсантъВОЗ решила не объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса в китайском городе Ухане. Организация в среду, 22 января 2020 года, созвала экстренное заседание чрезвычайного комитета, которое проходило в течение двух дней.
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ВОЗ не будет объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

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