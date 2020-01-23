Общество
КоммерсантъВОЗ решила не объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса в китайском городе Ухане. Организация в среду, 22 января 2020 года, созвала экстренное заседание чрезвычайного комитета, которое проходило в течение двух дней.
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Финансы
Вклады в России оказались рекордно невыгодными
Вклады в России оказались рекордно невыгодными. Причиной уменьшения ставок по вкладам стало снижение ключевой ставки Банком России.
Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Шоу-бизнес
Фанаты назвали постановочным фото Яны Рудковской в Париже
На улице приятный и солнечны день, но часть подписчиков заметили, что в, столице Франции совсем иные погодные условия, а сам кадр в микроблоге Яны Рудковской в действительности является старым.
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
В Москве две школьницы попали в больницу, наевшись пищевой приправы
В Москве две второклассницы были госпитализированы после того, как наелись на улице снега, который посыпали, по их словам, "пищевой приправой".
Хоккей
СКА забросил семь шайб «Барысу»
Биатлон
Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Общество
В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
Авто
УАЗ создал семейное авто на базе УАЗ «Профи»
Универсальный семейный автомобиль на базе фургона УАЗ «Профи» создал Ульяновский автомобильный завод совместно с ульяновским ООО «Автодом».
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 600 человек
В Китае число пациентов, инфицированных новым типом коронавируса, возросло до 617 человек.
Политика
ЦРУ рассекретило архивные документы о Второй мировой войне
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило документы по Второй мировой войне, в частности, данные об украинском националисте Степане Бандере.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова попытался повторить шпагат Волочковой
Сын российского художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов-Затравкин бросил вызов балерине Анастасии Волочковой, опубликовав в Instagram фото своей версии шпагата.
Футбол
«Атлетико» вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу третьего дивизиона
Жеребьевка следующей стадии Кубка короля состоится 24 января, а матчи проведут 28, 29 и 30-го числа.
Происшествия
В Австралии потеряли связь с тушившим лесные пожары самолётом
Власти Австралии потеряли связь с самолётом, который тушил лесные пожары на юго-востоке страны в штате Новый Южный Уэльс.
Наука
В Китае нашли предполагаемый источник нового коронавируса
Источником распространения нового коронавируса 2019-nCoV могли стать змеи. К такому мнению пришли ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя.
Авто
Стали известны цены и комплектации кроссовера Suzuki XL7
Продажи бюджетного кроссовера Suzuki XL7 стартуют в феврале. Однако дилеры уже стали получать первые экземпляры.
Политика
Жириновский назвал ключевую причину распада СССР
Существовавшая в СССР однопартийная система стала одной из ключевых причин его распада.
Авто
Toyota отзовет 3,4 млн авто из-за проблем с подушками безопасности
В официальном сообщении компании Toyota Motor Corp говорится, что под отзыв попали 3,4 млн автомобилей по всему миру, из которых 2,9 млн — в США.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в АПЛ
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
В качестве причин для сдвига стрелок ученые называют рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Авто
В России продажи новых люксовых автомобилей упали на 10%
Российские продажи новых автомобилей сегмента Luxury в 2019 году снизились на 10,2% до 1461 единицы.
Политика
Зеленский просил о встрече с Путиным в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский запрашивал возможность провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Израиле, куда оба лидера приедут на памятные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Холокоста.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Общество
Цены на бензин вновь подняли на Камчатке
На Камчатке на АЗС «ННК-Камчатнефтепродукт» вновь изменили в сторону увеличения цены на топливо.