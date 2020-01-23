Общество

Российская газетаРоссийская газетаВОЗ пока не стала объявлять режим ЧС по коронавирусу

Руководство Всемирной организации здравоохрания (ВОЗ) воздержалось от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС. По мнению главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, в этом пока нет необходимости.
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ВОЗ не будет объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

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ВОЗ не стала объявлять режим ЧС из-за вспышки пневмонии в Китае

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Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.
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