Руководство Всемирной организации здравоохрания (ВОЗ) воздержалось от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС. По мнению главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, в этом пока нет необходимости.

ВОЗ пока не стала объявлять режим ЧС по коронавирусу

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