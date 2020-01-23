Общество
КоммерсантъВОЗ решила не объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса в китайском городе Ухане. Организация в среду, 22 января 2020 года, созвала экстренное заседание чрезвычайного комитета, которое проходило в течение двух дней.
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Футбол
«Шахтер» требует у «Арсенала» 30 млн фунтов за Матвиенко
Чемпион Украины Шахтер оценил своего 23-летнего центрального защитника Николая Матвиенко в 30 миллионов фунтов (35,6 млн евро).
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Общество
Арестованного в Греции россиянина Винника выдали Франции
Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, экстрадирован во Францию.
Политика
В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Политика
Сорос заподозрил Facebook в сговоре с Трампом по предстоящим выборам
Миллиардер Джордж Сорос заявил, что Facebook Inc. мог вступить в сговор с президентом Дональдом Трампом, чтобы помочь ему переизбраться в на выборах в 2020 году.
Кино
На майские праздники россияне останутся без голливудского кино
Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Трамп назвал сроки оглашения плана по Ближнему Востоку
Президент США Дональд Трамп рассказал, когда огласит план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Опубликован список интернет-сервисов с бесплатным доступом
15 января президент России Владимир Путин поручил в ежегодном послании Федеральному собранию подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого гражданам предоставят бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Космос
В России хотят создать флот дирижаблей для космонавтов
В России предложили построить флот дирижаблей, которые могут пригодиться для нужд Роскосмоса.
Происшествия
В Сочи нашли пропавшую 12 дней назад мать тройняшек из Туапсе
Как писали местные СМИ, 25-летняя мать малолетних тройняшек пропала 12 дней назад.
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай
Роспотребнадзор рекомендует российским туристам до стабилизации эпидемиологический обстановки, связанной со случаями заболевания, вызванными новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР), воздержаться от посещения этой страны.
Экономика
Украина рекордно заняла 1,25 миллиарда евро
Ведомство заняло 1,25 миллиарда евро со сроком погашения 27 января 2030 года, сообщается на сайте ведомства.
Хоккей
СКА и «Барыс» назвали составы на матч КХЛ в Питере
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Армия и оружие
Издание Military Watch сравнило российские фрегаты с кораблями ВМС США
Специалисты тематического издания Military Watch решили сравнить российские фрегаты со стоящими на вооружении США кораблями.
Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Спорт
WADA приостановило аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство временно лишило Московскую антидопинговую лабораторию лицензии на тестирование крови, говорится в сообщении на сайте WADA.
Теннис
Даниил Медведев победил во втором круге Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев попал в третий круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.
Политика
В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту
Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции
Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
Политика
Вероника Скворцова стала главой ФМБА
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Игры
Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077
Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.