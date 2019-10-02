с чего всё началось

В целом в России смертность среди мужчин сократилась на 39 процентов, среди женщин – на 36 процентов. Средняя ожидаемая продолжительность жизни также достигла исторического максимума и составила 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин (данные за 2018 год).

ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить

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