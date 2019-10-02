Здоровье
Вести.RuВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить
В целом в России смертность среди мужчин сократилась на 39 процентов, среди женщин – на 36 процентов. Средняя ожидаемая продолжительность жизни также достигла исторического максимума и составила 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин (данные за 2018 год).
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с чего всё началось
При этом, согласно отчёту, зарегистрированное употребление алкоголя сократилось на 40%, незарегистрированное (употребление алкоголя, производимого и продаваемого вне рамок государственного контроля) — на 48%.RT на русскомвчера в 09:19
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Венесуэла провела выплату по долгу России
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Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
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Смерть женщины, работавшей кондуктором в трамвае, наступила в результате побоев, нанесённых ей металлическим прутом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
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Уточняется, что соответствующий приказ был подписан МВД №653 24 сентября 2019 г. Штат уменьшат «за счет незамещённых должностей начальствующего состава», то есть будут убраны незанятые вакансии в ряде регионов.
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписание Киевом формулы Штайнмайера приведёт к ослаблению, а затем и полному снятию антироссийских санкций, и призвал не допустить этого.
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Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей», начали увольняться.
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В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Шахтер», котоырй пройдет в Милане.
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Обманутых дольщиков может стать вдвое больше
Обманутых дольщиков может стать вдвое больше из-за 600 девелоперов, которые не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам.
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Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
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Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
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Телеведущий Андрей Малахов попросил прощения перед киргизами. Об этом он заявил в эфире своей передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия».
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Видео задержания Натальи Бочкаревой прокомментировал нарколог
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Запущенная КНДР ракета достигла экономической зоны Японии
В среду утром Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
Российская газета вчера в 19:26