Здоровье

Вести.RuВести.RuВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить

В целом в России смертность среди мужчин сократилась на 39 процентов, среди женщин – на 36 процентов. Средняя ожидаемая продолжительность жизни также достигла исторического максимума и составила 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин (данные за 2018 год).
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с чего всё началось
При этом, согласно отчёту
, зарегистрированное употребление алкоголя сократилось на 40%, незарегистрированное (употребление алкоголя, производимого и продаваемого вне рамок государственного контроля) — на 48%.
RT на русскомвчера в 09:19

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В России стали меньше употреблять алкоголь и упала смертность

Газета.Ruвчера в 19:32

ВОЗ: Употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента

Российская газетавчера в 17:28

В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить

ТАССвчера в 06:51

В ВОЗ отметили снижение потребления алкоголя и смертности в России

РИА Новостивчера в 15:05

В России стали меньше пить

URA.Ruвчера в 10:19

В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%

RT на русскомвчера в 09:19

ВОЗ зафиксировала снижение смертности в России от алкоголя

Известиявчера в 16:02
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В Сети опубликованы изображения планшета Microsoft Surface 7

Astera вчера в 05:57
Экономика

Венесуэла провела выплату по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru вчера в 03:57
Авто

Объявлены цены новой Toyota RAV4 для России

Российские дилерские центры Toyota начали прием заказов на кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, производство которого стартовало на Петербургском заводе 1 октября.
Автоновости дня вчера в 01:06
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В Санкт-Петербурге устраняют последствия урагана «Мортимер»

Вести.Ru 00:18
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Lenta.ru вчера в 06:28
Происшествия

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Смерть женщины, работавшей кондуктором в трамвае, наступила в результате побоев, нанесённых ей металлическим прутом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:04
Политика

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25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс вчера в 15:35
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Локомотив — Атлетико 0:2

RT на русском вчера в 16:53
Общество

Региональный штат ГИБДД ещё сократят

Уточняется, что соответствующий приказ был подписан МВД №653 24 сентября 2019 г. Штат уменьшат «за счет незамещённых должностей начальствующего состава», то есть будут убраны незанятые вакансии в ряде регионов.
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписание Киевом формулы Штайнмайера приведёт к ослаблению, а затем и полному снятию антироссийских санкций, и призвал не допустить этого.
RT на русском вчера в 17:39
Кино

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Московский Комсомолец вчера в 10:39
Общество

Детские онкологи центра Блохина начали увольняться

Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей», начали увольняться.
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В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
REGNUM вчера в 07:56
Футбол

Шевченко может сменить сборную Украины на «Милан»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Шахтер», котоырй пройдет в Милане.
Спорт день за днем вчера в 12:09
Экономика

Обманутых дольщиков может стать вдвое больше

Обманутых дольщиков может стать вдвое больше из-за 600 девелоперов, которые не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам.
Известия вчера в 18:32
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Японский автопроизводитель презентовал специальную версию внедорожника Pajero Sport, которая разработана по мотивам кинокартины «Терминатор: Темные судьбы».
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Газета.Ru вчера в 09:34
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Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
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Лидером рейтинга оказался трек на украинском языке «Плакала» группы Kazka, набравший 100 баллов.
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Видео задержания Натальи Бочкаревой прокомментировал нарколог

Культуромания вчера в 16:04
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Запущенная КНДР ракета достигла экономической зоны Японии

В среду утром Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
Российская газета вчера в 19:26
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