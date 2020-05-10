Коронавирус
ВедомостиВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
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Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
РИА Новости вчера в 05:07
Интернет
Тихая революция. На цифровую слежку интернет отвечает децентрализованным VPN
Наконец, Tachyon VPN невозможно ни закрыть, ни запретить, ни наказать, потому что у этого сервиса нет начальства, протокол открыт, а управление блокчейном и сетью осуществляется через традиционную для криптоиндустрии структуру — DAO, децентрализованную автономную организацию, в которой все решения принимаются общим одноуровневым голосованием анонимных участников сети.
Новая газета вчера в 09:17
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК 08:34
Происшествия
В Иркутской области ветер повредил шестьсот метров школьной крыши
Крыша школы в поселке Жигалово на севере Иркутской области во время сильного ветра повреждена на площади 600 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС региона.
РИА Новости 09:28
Происшествия
На Сахалине привлекут к ответственности медиков, чьи пациенты нарушили режим самоизоляции
10 мая правительство Сахалинской области опубликовало в своем Instagram-аккаунте пост о том, что медработников, нарушивших режим самоизоляции в Троицком, ждет наказание.
РИА Сахалин-Курилы 20:31
Политика
Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции
Представитель вице-президента США Майка Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции, в понедельник он планирует быть в Белом доме, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:11
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
Общество
Названы сроки открытия магазинов одежды в России
Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви.
Карелинформ вчера в 15:04
Футбол
Йович пропустит три месяца. Он получил травму дома
Нападающий «Реала» Лука Йович пропустит порядка трех месяцев, сообщается в Twitter радио Onda Cero.
Спорт-Экспресс 17:25
Культура
«Музыка мира»: уникальный проект объединил более сотни музыкантов
Уникальный проект "Музыка мира" объединил 108 музыкантов из более чем 20 стран. Для ветеранов сыграли флейтисты, скрипачи, трубачи.
РЕН ТВ 08 мая в 19:52
Единоборства
Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения в бою с Гэтжи
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после его поражения в бою с соотечественником Джастином Гэтжи.
РИА Новости 18:06
Общество
В прибрежных районах Приморья усилят контроль режима самоизоляции
Контроль соблюдения режима полной самоизоляции в Приморье будет усилен в прибрежных районах края, меры должны быть приняты до 12 мая, сообщает правительство региона.
РИА Новости 08:30
Политика
Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
Шоу-бизнес
Дочь Началовой напомнила о матери военной песней
13-летняя дочь Началовой спела военную песню "Письмо с фронта".
Экономика сегодня 05:34
Общество
Фото Гиммлера появилось на странице солдата «Бессмертного полка»
Фотографию одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера опубликовали на странице солдата из Ростова-на-Дону на официальном сайте акции «Бессмертный полк».
Вечерняя Москва 09:33
Кино
Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили
Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ 17:38
Происшествия
Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти
RT на русском 18:26
Авто
Появились первые изображения кроссовера Skoda Enyaq
На днях компания Skoda рассказала о своем первом электрическом кроссовере Enyaq и опубликовала официальные фотографии его прототипа.
Автоновости дня 07:06
Наука
Физики «сломали» неньютоновскую жидкость
Смесь кукурузного крахмала и воды называется ооблек или неньютоновская жидкость, а ее основным свойством является способность затвердевать на долю секунды в результате ударов.
Популярная механика 11:30
Общество
На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат
Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру вчера в 06:15
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
В экспертной среде все больше экономистов начинают думать, что в среднесрочной перспективе нас может ждать неизбежная девальвация рубля.
Banki-vrn.ru 18:55
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову затравили в Сети за фото в военной форме ко Дню Победы
Пользователи в Сети раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фото и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая на своей странице в Instagram.
MedikForum.ru 11:26
Футбол
«Зенит» не ведет переговоры с «Наполи» по трансферу Азмуна
Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что "Наполи" заинтересован в трансфере Азмуна и начинает переговоры с клубом и его представителем, однако, предметных предложений итальянский клуб не станет делать, пока не появится определенность в будущем Дриса Мертенса.
Bobsoccer 16:25
Автоспорт
Лео Туррини: Феттель получил предложения от McLaren и Renault
Autosport.com.ru 09:47
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59