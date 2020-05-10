Коронавирус

ВедомостиВедомостиВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
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В ВОЗ увидели в последних данных по COVID-19 в России надежду на плато

РЕН ТВ09:28

ВОЗ полагает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

РИА Новости12:02

ВОЗ: Россия, возможно, вышла на плато распространения коронавируса

Коммерсантъ10:45

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Ведомости10:14

Представитель ВОЗ в РФ считает, что Россия вышла на плато по коронавирусу

ТАСС14:51

В ВОЗ увидели в последних данных по COVID-19 в России надежду на плато

РБК09:09

ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Forbes07:39
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

РИА Новости вчера в 05:07
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Интернет

Тихая революция. На цифровую слежку интернет отвечает децентрализованным VPN

Наконец, Tachyon VPN невозможно ни закрыть, ни запретить, ни наказать, потому что у этого сервиса нет начальства, протокол открыт, а управление блокчейном и сетью осуществляется через традиционную для криптоиндустрии структуру — DAO, децентрализованную автономную организацию, в которой все решения принимаются общим одноуровневым голосованием анонимных участников сети.
Новая газета вчера в 09:17
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Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК 08:34
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Происшествия

В Иркутской области ветер повредил шестьсот метров школьной крыши

Крыша школы в поселке Жигалово на севере Иркутской области во время сильного ветра повреждена на площади 600 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС региона.
РИА Новости 09:28
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Общество

СМИ сообщили о случайной атаке иранским эсминцем своего корабля

Известия 20:20
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Единоборства

Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи

Вести.Ru 10:29
Происшествия

На Сахалине привлекут к ответственности медиков, чьи пациенты нарушили режим самоизоляции

10 мая правительство Сахалинской области опубликовало в своем Instagram-аккаунте пост о том, что медработников, нарушивших режим самоизоляции в Троицком, ждет наказание.
РИА Сахалин-Курилы 20:31
Политика

Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции

Представитель вице-президента США Майка Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции, в понедельник он планирует быть в Белом доме, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:11
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Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
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Общество

Названы сроки открытия магазинов одежды в России

Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви.
Карелинформ вчера в 15:04
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Футбол

Йович пропустит три месяца. Он получил травму дома

Нападающий «Реала» Лука Йович пропустит порядка трех месяцев, сообщается в Twitter радио Onda Cero.
Спорт-Экспресс 17:25
Культура

«Музыка мира»: уникальный проект объединил более сотни музыкантов

Уникальный проект "Музыка мира" объединил 108 музыкантов из более чем 20 стран. Для ветеранов сыграли флейтисты, скрипачи, трубачи.
РЕН ТВ 08 мая в 19:52
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Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости 18:12
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Единоборства

Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения в бою с Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после его поражения в бою с соотечественником Джастином Гэтжи.
РИА Новости 18:06
Общество

В прибрежных районах Приморья усилят контроль режима самоизоляции

Контроль соблюдения режима полной самоизоляции в Приморье будет усилен в прибрежных районах края, меры должны быть приняты до 12 мая, сообщает правительство региона.
РИА Новости 08:30
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Наука

Шпинат и бактериальные ферменты превратили в искусственный хлоропласт

N+1 08 мая в 13:09
Политика

Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
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Шоу-бизнес

Дочь Началовой напомнила о матери военной песней

13-летняя дочь Началовой спела военную песню "Письмо с фронта".
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Общество

Фото Гиммлера появилось на странице солдата «Бессмертного полка»

Фотографию одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера опубликовали на странице солдата из Ростова-на-Дону на официальном сайте акции «Бессмертный полк».
Вечерняя Москва 09:33
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Кино

Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили

Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ 17:38
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Происшествия

Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти

RT на русском 18:26
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Авто

Появились первые изображения кроссовера Skoda Enyaq

На днях компания Skoda рассказала о своем первом электрическом кроссовере Enyaq и опубликовала официальные фотографии его прототипа.
Автоновости дня 07:06
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Наука

Физики «сломали» неньютоновскую жидкость

Смесь кукурузного крахмала и воды называется ооблек или неньютоновская жидкость, а ее основным свойством является способность затвердевать на долю секунды в результате ударов.
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На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат

Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
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Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

В экспертной среде все больше экономистов начинают думать, что в среднесрочной перспективе нас может ждать неизбежная девальвация рубля.
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Ольгу Бузову затравили в Сети за фото в военной форме ко Дню Победы

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Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
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