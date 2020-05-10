Коронавирус
ВедомостиВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
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Семенович поразила поклонников необычным фото
Певица Анна Семенович поразила своих поклонников, разместив в Instagram шуточный снимок, на котором запечатлена с "двойным подбородком".
РИА Новости 19:01
Происшествия
В Новосибирской области выявили 75 случаев заражения коронавирусом
Семьдесят пять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, один пациент скончался, всего 1,1 тысячи случаев заражения, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:50
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Седокова показала фигуру после «обжорства» на самоизоляции
Слово и Дело 02:14
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru 07:00
Общество
Судно для достройки «Северного потока-2» прибыло в Германию
Lenta.ru вчера в 08:55
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке
Instagram Американская актриса Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
РЕН ТВ вчера в 09:13
Происшествия
В Москве в квартире нашли тела 90-летней женщины и сына-инвалида
В Москве полиция обнаружила трупы 90-летней пенсионерки и сына-инвалида, пишет РЕН.
Газета.Ru 16:20
Общество
МВД назвало регионы, где чаще всего нарушают режим самоизоляции
Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев.
Коммерсантъ 21:42
Общество
Названы места новых случаев коронавируса в Самарской области
Опубликована подробная информация о том, где именно в регионе выявлены новые случаи коронавируса за минувшие сутки.
КТВ-Луч 05:19
Авто
УАЗ займется в мае производством авто для Минздрава РФ
«В настоящее время план производства ООО «УАЗ» на май составляет 2,8 тыс. машин, в том числе 150 машин автопатруля и автомобили скорой медицинской помощи класса С и В», — говорится в сообщении.
Автоновости дня 02:06
Армия и оружие
В Венесуэле нашли колумбийские катера с оружием на борту
Lenta.ru вчера в 19:13
Здоровье
В Якутске в пансионате для престарелых выявлено 9 случаев коронавирусной инфекции
В связи с регистрацией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у проживающего в пансионате для престарелых «Доверие» в г. Якутске Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) 2 мая 2020 г. проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с прокуратурой Республики Саха (Якутия), в отношении индивидуального предпринимателя.
SakhaPress.ru 20:08
Общество
Чешское издание опубликовало статью о российском «доставщике яда» в Прагу
Антироссийская "бомба" Пражский еженедельник Respekt 27 апреля сообщил со ссылкой на источник в спецслужбах, что в начале апреля в город якобы прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом, который вез в чемодане яд рицин.
РИА Новости 20:16
Общество
В Подмосковье спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19
Специалист отметила, что резкий прирост заболевших COVID-19 в регионе сдерживается введенным режимом самоизоляции.
РИА Новости 20:24
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших в подмосковном хосписе
Шестеро пострадавших при пожаре в частном хосписе в Красногорске находятся в реанимации.
Lenta.ru 20:46
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
Здоровье
Плюс 51: новые случаи коронавируса зафиксированы в Приморье
За минувшие сутки в Приморье зарегистрирован ещё 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 21:15
Наука
Ученые объяснили, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом
Ученые Европейское общество кардиологов нашли объяснение, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом, чем женщины.
Комсомольская правда 22:33
Здоровье
Масочный режим на Украине могут продлить до конца года
Маска может статья неотъемлемой частью жизни гражданина Украины до конца года, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 10 мая в интервью «РБК-Украина».
ИА Красная Весна 08:59
Общество
В Тульской области начнут работать плавательные бассейны
Вступили в силу изменения в Указ Губернатора № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» от 30 апреля 2020 года.
Первый Тульский 19:34
Космос
Китай успешно испытал прототип пилотируемого космического корабля
Пекин, 10 мая 2020, 09:00 — REGNUM Испытательный запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» с прототипом пилотируемого космического корабля завершился полным успехом, сообщает Синьхуа со ссылкой на Канцелярию программы пилотируемых космических полётов Китая.
REGNUM 02:00
Автоспорт
Лео Туррини: Феттель получил предложения от McLaren и Renault
Autosport.com.ru 09:47
Здоровье
28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
На 10 мая в регионе уже 669 заболевших В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ 01:17
Гаджеты
Realme готовит свой первый смартфон с аккумулятором на 6000 мАч
Что касается новинки от Realme с батареей на 6 тысяч мАч, то подробных технических характеристик пока не предоставлено.
OAnews 09:16