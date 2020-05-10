Коронавирус

ВедомостиВедомостиВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
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Представитель ВОЗ в РФ считает, что Россия вышла на плато по коронавирусу

ТАССвчера в 14:51

ВОЗ полагает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

РИА Новостивчера в 12:02

ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Forbesвчера в 07:39

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Ведомостивчера в 10:14

В ВОЗ увидели в последних данных по COVID-19 в России надежду на плато

РЕН ТВвчера в 09:28

В ВОЗ увидели в последних данных по COVID-19 в России надежду на плато

РБКвчера в 09:09

ВОЗ: Россия, возможно, вышла на плато распространения коронавируса

Коммерсантъвчера в 10:45
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Общество

В Москве в апреле на 15,5% выросла смертность

В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
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Общество

Названы чаще всего нарушающие режим самоизоляции регионы России

Москва, 11 мая 2020, 08:31 — REGNUM Чаще всего нарушают режим самоизоляции, который был введен в связи со вспышкой коронавируса, жители Краснодарского края.
REGNUM 01:31
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Происшествия

Женщина разбилась при падении с башенного крана в Саратове

Очевидцы позвонили на номер диспетчера экстренных служб и сообщили, что с башенного крана упала женщина.
Регион online 01:05
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Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

В экспертной среде все больше экономистов начинают думать, что в среднесрочной перспективе нас может ждать неизбежная девальвация рубля.
Banki-vrn.ru вчера в 18:55
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Происшествия

На птицефабрике в Челябинской области произошел пожар

РБК вчера в 19:45
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Происшествия

В Красногорске при пожаре в хосписе погибли десять человек

Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, десять человек.
BFM.ru вчера в 19:00
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Здоровье

Власти Уханя намерены не допустить второй волны эпидемии COVID-19

Власти китайского города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции, намерены приложить все усилия и не допустить второй волны эпидемии, с которой тут фактически справились, говорится в заявлении городского комитета по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 01:20
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Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости вчера в 18:12
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
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Общество

В МИД РФ отреагировали на осквернение пьедестала памятника Коневу

Российская газета 09 мая в 16:38
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Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы

По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
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Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
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Единоборства

Фергюсон оказался в больнице после поражения от Гэтжи

ProstoProSport вчера в 02:14
Политика

Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы

Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом

Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 09 мая в 00:50
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Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
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Происшествия

В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом

В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 01:46
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Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК вчера в 08:34
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Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249

В главном бою соревнований американец Тони Фергюсон встретился с соотечественником Джастином Гэтжи.
Vprognoze.ru вчера в 03:48
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Германии и Южной Корее начало расти после ослабления ограничений

В Германии на прошлой неделе приостановили дальнейшее смягчение карантина в городе Косфельд на западе страны, после того, как выросло число случаев на местном предприятии.
Эхо Москвы вчера в 19:06
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
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Шоу-бизнес

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом

Джанлука Вакки готовится впервые стать отцом. Об этом «танцующий миллионер» в День матери рассказал фолловерам на странице в Instagram.
Дни24 01:01
Музыка

Новый клип Little Big за полдня собрал три миллиона просмотров

К вечеру 8 мая клип набрал уже более трех миллионов просмотров.
Петрозаводск говорит 08 мая в 16:02
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Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 вчера в 07:41
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Происшествия

В ДТП под Красноярском погиб гендиректор «Исторического квартала»

АиФ Красноярск 01:40
Общество

На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат

Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру 09 мая в 06:15
1,8K
Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК вчера в 01:38
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Общество

Аномальная жара на Урале продлится до середины недели

Аномально жаркая погода в Свердловской области сохранится до среды, 13 мая.
Коммерсантъ Екатеринбург 01:39
Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России

Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости вчера в 18:07
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