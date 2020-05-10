Коронавирус

ВедомостиВедомостиВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
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Представитель ВОЗ в РФ считает, что Россия вышла на плато по коронавирусу

ТАСС14:51

ВОЗ считает, что РФ могла достичь пика эпидемии коронавируса

РИА Новости12:02

ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Forbes07:39

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Ведомости10:14

В ВОЗ увидели в последних данных по COVID-19 в России надежду на плато

РЕН ТВ09:28

В ВОЗ увидели в последних данных по COVID-19 в России надежду на плато

РБК09:09

ВОЗ: Россия, возможно, вышла на плато распространения коронавируса

Коммерсантъ10:45
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Происшествия

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru 17:32
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
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Общество

В Петербурге ограничительные меры из-за пандемии продлили до 31 мая

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в соответствии с которым ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса продлеваются до 31 мая.
ТАСС вчера в 16:29
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Происшествия

Пожар произошел в подмосковном хосписе

"Пожар произошел в хосписе на улице Тенистая, 4. Здание самостоятельно покинули 11 человек, еще 18 лежачих пациентов остаются пока внутри", - сказал источник, отметив, что открытое горение уже удалось сбить.
Интерфакс 17:40
Армия и оружие

WSJ: США выводят ЗРК Patriot из Саудовской Аравии

МонаВиста 08 мая в 10:45
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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
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Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей

АвтоВАЗ запатентовал названия Tensa, Forta и Kayna, попавшие в категорию «автомобили» и «игрушки», соответствующий документ появился в открытой базе Роспатента, сообщает Autonews.ru.
Тавто.Ру 08 мая в 03:00
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Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
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Кино

Братья Руссо приступили к производству ремейка «Геркулеса»

Культуромания 08 мая в 06:51
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Общество

Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад

Общественное телевидение России вчера в 14:04
Армия и оружие

Китай нанёс ракетный удар по индийским военным

Китай нанес ракетный удар по индийским военным. В результате конфликта есть семеро раненых.
ToDay News Ufa 15:16
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Общество

Великобритания опубликовала последние послания, отправленные нацистами

Центр правительственной связи Великобритании опубликовал к 75-летию окончания войны сообщения нацистов, которые были перехвачены перед окончанием Второй мировой войны в Европе.
РЕН ТВ вчера в 21:05
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Шоу-бизнес

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки в международный день матери решил порадовать подписчиков радостной новостью — он и его возлюбленная Шэрон Фонсека ждут первенца.
StarHit.ru 17:00
Общество

В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз

Московский Комсомолец вчера в 12:57
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Кино

BadComedian растоптал фильм о Победе, снятый на бюджетные деньги

Южный Федеральный 10:46
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Общество

Илон Маск на русском обозвал экс-министра труда США

Американский предприниматель и глава SpaceX и Tesla Илон Маск резко ответил бывшему министру труда Соединенных Штатов Роберту Райху.
iReactor 02:56
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Политика

Avia.pro: наемников США в Венесуэле поймали бойцы ССО РФ

В операции по нейтрализации американских наемников, готовивших военный переворот в Венесуэле, участвовали не менее 8 бойцов из Сил специальных операций (ССО) ВС РФ.
Недвижимость.RU 17:49
Единоборства

Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
RT на русском вчера в 23:36
Общество

Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян

Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян из-за рубежа.
Lenta.ru 17:24
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Недвижимость

Девелоперы не дождались покупателей

Консультанты ждут, что в дальнейшем девелоперы будут готовы предоставлять скидки, но о реальном снижении цен можно будет говорить лишь в следующем году.
Коммерсантъ 10:00
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Общество

Великобритания начнет ослаблять ограничения с 13 мая

В Великобритании с 13 мая станут смягчать ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19, но время полностью отменять их еще не наступило, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
Коммерсантъ 15:53
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Общество

Китай готовится к распродаже государственного долга США

Напомним, ранее в США прозвучали предложения отказаться от долговых обязательств перед КНР.
Деловое.ТВ 08:47
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Шоу-бизнес

Бузову затравили в Сети за фотосессию ко Дню Победы

Пользователи раскритиковали новую фотосессию телеведущей и певицы Ольги Бузовой, которая была посвящена 9 Мая.
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Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
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Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
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Единоборства

Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи

Вести.Ru 10:29
Общество

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
Lenta.ru 10:46
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии

Российская актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией, рассказала о своем самочувствии.
РЕН ТВ 09:24
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