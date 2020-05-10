Коронавирус
ВедомостиВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
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Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru 17:32
Политика
Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
Общество
В Петербурге ограничительные меры из-за пандемии продлили до 31 мая
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в соответствии с которым ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса продлеваются до 31 мая.
ТАСС вчера в 16:29
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Происшествия
Пожар произошел в подмосковном хосписе
"Пожар произошел в хосписе на улице Тенистая, 4. Здание самостоятельно покинули 11 человек, еще 18 лежачих пациентов остаются пока внутри", - сказал источник, отметив, что открытое горение уже удалось сбить.
Интерфакс 17:40
Армия и оружие
WSJ: США выводят ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
МонаВиста 08 мая в 10:45
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
АвтоВАЗ запатентовал названия Tensa, Forta и Kayna, попавшие в категорию «автомобили» и «игрушки», соответствующий документ появился в открытой базе Роспатента, сообщает Autonews.ru.
Тавто.Ру 08 мая в 03:00
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
Кино
Братья Руссо приступили к производству ремейка «Геркулеса»
Культуромания 08 мая в 06:51
Общество
Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад
Общественное телевидение России вчера в 14:04
Армия и оружие
Китай нанёс ракетный удар по индийским военным
Китай нанес ракетный удар по индийским военным. В результате конфликта есть семеро раненых.
ToDay News Ufa 15:16
Общество
Великобритания опубликовала последние послания, отправленные нацистами
Центр правительственной связи Великобритании опубликовал к 75-летию окончания войны сообщения нацистов, которые были перехвачены перед окончанием Второй мировой войны в Европе.
РЕН ТВ вчера в 21:05
Шоу-бизнес
«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом
«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки в международный день матери решил порадовать подписчиков радостной новостью — он и его возлюбленная Шэрон Фонсека ждут первенца.
StarHit.ru 17:00
Общество
В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Кино
BadComedian растоптал фильм о Победе, снятый на бюджетные деньги
Южный Федеральный 10:46
Общество
Илон Маск на русском обозвал экс-министра труда США
Американский предприниматель и глава SpaceX и Tesla Илон Маск резко ответил бывшему министру труда Соединенных Штатов Роберту Райху.
iReactor 02:56
Политика
Avia.pro: наемников США в Венесуэле поймали бойцы ССО РФ
В операции по нейтрализации американских наемников, готовивших военный переворот в Венесуэле, участвовали не менее 8 бойцов из Сил специальных операций (ССО) ВС РФ.
Недвижимость.RU 17:49
Единоборства
Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249
Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
RT на русском вчера в 23:36
Общество
Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян
Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян из-за рубежа.
Lenta.ru 17:24
Недвижимость
Девелоперы не дождались покупателей
Консультанты ждут, что в дальнейшем девелоперы будут готовы предоставлять скидки, но о реальном снижении цен можно будет говорить лишь в следующем году.
Коммерсантъ 10:00
Общество
Великобритания начнет ослаблять ограничения с 13 мая
В Великобритании с 13 мая станут смягчать ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19, но время полностью отменять их еще не наступило, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
Коммерсантъ 15:53
Общество
Китай готовится к распродаже государственного долга США
Напомним, ранее в США прозвучали предложения отказаться от долговых обязательств перед КНР.
Деловое.ТВ 08:47
Шоу-бизнес
Бузову затравили в Сети за фотосессию ко Дню Победы
Пользователи раскритиковали новую фотосессию телеведущей и певицы Ольги Бузовой, которая была посвящена 9 Мая.
Экономика сегодня 12:38
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва вчера в 10:40
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
Lenta.ru 10:46
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии
Российская актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией, рассказала о своем самочувствии.
РЕН ТВ 09:24