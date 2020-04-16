В ВОЗ ранее сообщили о росте числа зараженных коронавирусом в России до конца текущей недели.

ВОЗ: ситуация с распространением COVID-19 в России вызывает обеспокоенность

Общество Рикошет: Снятие публикации Елены Милашиной о коронавирусе в Чечне Роскомнадзор получил предписание или указание, уведомление – я не помню, как это правильно сейчас называется – Генпрокуратуры, что должна быть скрыта эта публикация, иначе будет заблокирован ресурс целиком, то есть сайт "Новой газеты".

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