Коронавирус
РИА НовостиВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такой метод защиты от коронавируса не оказывает необходимого воздействия вне зон прямого попадания веществ.
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Всемирная организация здравоохранения обнародовала доклад, согласно которому популярный метод профилактики заражения коронавирусной инфекцией, включающий распыление дезинфицирующих средств в закрытых помещениях, является не только неэффективным, но и вредным.Московский Комсомолец16:51
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ВОЗ опровергла пользу некоторых способов дезинфекции против COVID-19
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