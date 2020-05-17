Коронавирус
РИА НовостиВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такой метод защиты от коронавируса не оказывает необходимого воздействия вне зон прямого попадания веществ.
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ВОЗ оценила эффективность распыления дезинфицирующих средств при COVID-19
Российская газетавчера в 19:31
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Игрок «Челси» Хадсон-Одои задержан полицией за нарушение карантина
Лондон, 18 мая 2020, 08:59 — REGNUM Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои задержан полицией за нарушение карантина.
REGNUM 01:59
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Здоровье
Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни
Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
Общество
Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье с 18 мая
В Подмосковье с 18 мая начнут работу промышленные предприятия и строительство, начнутся работы на объектах ЖКХ, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:16
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 23.04.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 11:56
Экономика
Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса.
РБК вчера в 17:00
Наука
Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости вчера в 17:52
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 15 мая в 03:21
Общество
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Культура
Ослепительная Мороз, Порошина в микрошортах: как прошел полуфинал шоу «Танцы со звездами»
17 мая в эфир вышел полуфинал одиннадцатого сезона популярного шоу «Танцы со звездами».
Passion.ru вчера в 13:00
Происшествия
Найден мертвым посол Китая в Израиле
Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 08:20
Происшествия
Закрытые на обсервацию в Южно-Сахалинске жалуются на грязь
Сахалин.Инфо 00:56
Общество
Рост распространения коронавируса в России остановился
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости вчера в 07:06
Общество
В Крыму с 18 мая будет отменен режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с понедельника, 18 мая, будет отменен.
Невские Новости 16 мая в 01:45
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъ 02:06
Кино
После 10-летнего перерыва на ТВ покажут новый сезон «Смешариков»
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, премьера новых серий пройдёт уже сегодня, 18 мая, на платформе "КиноПоиск HD", позже увидят продолжение жизни уже полюбившихся многим героев и на тв-площадке.
МТВ онлайн вчера в 22:51
Путешествия
В Турции назвали сроки открытия туристического сезона для иностранцев
ФАН вчера в 09:51
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава нашла новую любовь
Звезда Comedy Woman на шоу "Танцы со звездами" призналась, что обрела счастье в личной жизни.
VSE42.RU вчера в 23:22
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК вчера в 02:00
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Экономика
Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц
Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
РБК 00:57
Экономика
Американские миллиардеры готовятся к худшему и избавляются от акций
Другой миллиардер, создатель инвестиционного фонда Appaloosa Management Дэвид Теппер, заявил в интервью телеканалу CNBC, что только один раз в истории цены на акции американских компаний были более завышенными по сравнению с их справедливой стоимостью, чем сейчас, — и это было в далеком 1999 году, как раз в преддверии знаменитого "кризиса доткомов", который обвалил американские рынки.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Архивное фото Аллегровой без парика и грима появилось в Сети
Аллегрова запечатлена без привычного парика и обильного макияжа. На фото она стоит рядом с Богдановичем, а также общей знакомой.
Народные новости вчера в 11:09
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
Общество
В России представили две модели распространения коронавируса
Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ вчера в 11:48
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Общество
В период ограничительных мер в Омске вырос уровень загрязнения воздуха
С 29 апреля по 8 мая лаборанты Росприроднадзора отобрали 397 проб атмосферного воздуха Омска в 27 точках, находящихся в зонах влияния выбросов транспорта, промышленности, в том числе в местах жилой застройки и садоводства.
АиФ Омск 01:01
Игры
В Epic Games Store опять началась распродажа игр
В след за бесплатной раздачей игры GTA 5 магазин Epic Games решил ещё больше порадовать игроков, запустив очередную распродажу со скидками до 75%.
ITZine.ru 15 мая в 07:59
Здоровье
Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом
У почти 2 тыс. медицинских работников в Московской области выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, 16 медиков скончались от последствий болезни.
RT на русском вчера в 21:41
Экономика
Взрывчатку могут начать производить в Забайкалье
Напомним, что 1 мая в Забайкалье начал работу первый резидент ТОР «Забайкалье» - завод по производству топливных гранул.
Московский Комсомолец Чита 00:04