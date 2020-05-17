Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такой метод защиты от коронавируса не оказывает необходимого воздействия вне зон прямого попадания веществ.

Здоровье Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19. 39

Финансы Акции российских компаний Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 23.04.2020, руб. (см. таблицу).

Экономика Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса. 10

Наука Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19 Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование. 81

Здоровье 38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция. 256

Происшествия Найден мертвым посол Китая в Израиле Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24". 113

Общество Рост распространения коронавируса в России остановился Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался. 3,3K

Кино После 10-летнего перерыва на ТВ покажут новый сезон «Смешариков» Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, премьера новых серий пройдёт уже сегодня, 18 мая, на платформе "КиноПоиск HD", позже увидят продолжение жизни уже полюбившихся многим героев и на тв-площадке. 5

Шоу-бизнес Екатерина Варнава нашла новую любовь Звезда Comedy Woman на шоу "Танцы со звездами" призналась, что обрела счастье в личной жизни. 3

Экономика Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки» Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах. 150

Армия и оружие В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре» Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь». 767

Экономика Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора. 1

Экономика Американские миллиардеры готовятся к худшему и избавляются от акций Другой миллиардер, создатель инвестиционного фонда Appaloosa Management Дэвид Теппер, заявил в интервью телеканалу CNBC, что только один раз в истории цены на акции американских компаний были более завышенными по сравнению с их справедливой стоимостью, чем сейчас, — и это было в далеком 1999 году, как раз в преддверии знаменитого "кризиса доткомов", который обвалил американские рынки. 1

Общество В России представили две модели распространения коронавируса Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая. 304

Общество Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета. 172

Общество В период ограничительных мер в Омске вырос уровень загрязнения воздуха С 29 апреля по 8 мая лаборанты Росприроднадзора отобрали 397 проб атмосферного воздуха Омска в 27 точках, находящихся в зонах влияния выбросов транспорта, промышленности, в том числе в местах жилой застройки и садоводства. 1

Игры В Epic Games Store опять началась распродажа игр В след за бесплатной раздачей игры GTA 5 магазин Epic Games решил ещё больше порадовать игроков, запустив очередную распродажу со скидками до 75%. 911

Здоровье Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом У почти 2 тыс. медицинских работников в Московской области выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, 16 медиков скончались от последствий болезни. 23