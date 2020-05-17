Коронавирус
РИА НовостиВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такой метод защиты от коронавируса не оказывает необходимого воздействия вне зон прямого попадания веществ.
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ВОЗ оценила эффективность распыления дезинфицирующих средств при COVID-19
Российская газетавчера в 19:31
ВОЗ опровергла пользу некоторых способов дезинфекции против COVID-19
Национальная служба новостейвчера в 11:37
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Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
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Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:45
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Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.
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"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости вчера в 14:05
Происшествия
СК на Кубани организовал новые проверки нарушений по выплатам медикам
Следователи организовали новые проверки после появления сообщений о невыплате медикам надбавок в разных районах Кубани, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
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Общество
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Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
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Прокуратура Ленобласти проверит ТЦ «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко»
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Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу
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Общество
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 мая
Власти разрешили иностранным спортсменам приехать в Россию при пандемии.
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