Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такой метод защиты от коронавируса не оказывает необходимого воздействия вне зон прямого попадания веществ.
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ВОЗ оценила эффективность распыления дезинфицирующих средств при COVID-19

Российская газетавчера в 19:31

В ВОЗ сочли вредным и неэффективным популярный метод защиты от COVID-19

Известиявчера в 18:34

Опровергнута польза одного из способов борьбы с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 11:12

ВОЗ считает неэффективным популярный метод защиты от COVID-19

URA.Ruвчера в 16:55

ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

РИА Новостивчера в 15:49

ВОЗ опровергла пользу некоторых способов дезинфекции против COVID-19

Национальная служба новостейвчера в 11:37

В ВОЗ описали опасность популярного способа борьбы с COVID-19

РЕН ТВвчера в 16:59
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Общество

Оператор «Северного потока-2» обжалует решение Германии

Nord Stream 2 AG считает, что решение Германии отклонить заявку об освобождении участка газопровода «Северный поток-2» от правил газовой директивы ЕС показывает дискриминационное действие документа.
Коммерсантъ 15 мая в 05:48
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Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
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Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
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Общество

Попова: летом придётся соблюдать введённые из-за коронавируса правила

Ранее Попова прокомментировала возможность сезона отдыха на российских курортах в 2020 году.
RT на русском вчера в 06:57
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Армия и оружие

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

РБК 00:32
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Музыка

Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса

Таюрская, в свою очередь, добавила, что во время пандемии «для группы наконец настало время, когда можно творить без спешки» Little Big должна была представить Россию на «Евровидении-2020».
Lenta.ru 16 мая в 21:36
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Общество

На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом

На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом. Сегодня их диагноз подтвердился лабораторно.
Сахалин.Инфо вчера в 22:58
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Общество

Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
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Политика

Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар

Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар.
РБК 16 мая в 18:48
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Армия и оружие

В США испугались нового «морского монстра» из России

Россия строит нового «морского монстра» — экраноплан A-050, пишет американское издание We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:08
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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета вчера в 19:20
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская рассказала о смерти близких людей из-за коронавируса

Артистка Любовь Успенская рассказала о том, что её близкие люди, которые жили за рубежом, стали жертвами коронавируса.
Ореанда-Новости вчера в 10:40
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Общество

Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:45
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Политика

Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию

Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.
РБК 00:00
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Происшествия

Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы

"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости вчера в 14:05
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Происшествия

СК на Кубани организовал новые проверки нарушений по выплатам медикам

Следователи организовали новые проверки после появления сообщений о невыплате медикам надбавок в разных районах Кубани, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости вчера в 07:38
2
Политика

Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа и МГУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России.
RT на русском 15 мая в 14:04
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Авто

Новый Logan станет трехмоторным и лишится сцепления

Новый седан Dacia Logan (продаётся в России под брендом Renault) обзаведётся трёхмоторной умеренно-гибридной силовой установкой E-Tech, чтобы соответствовать экостандарту Евро-7.
Motor 16 мая в 11:18
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
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Общество

Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии

Британские средства массовой информации составили рейтинг самых богатых людей страны, в него вошли трое россиян — Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов.
Политика Сегодня вчера в 07:56
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек

Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей вчера в 09:09
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Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
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Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 71 случай коронавируса

Семьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество случаев увеличилось до 1652, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:06
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Общество

Прокуратура Ленобласти проверит ТЦ «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко»

В воскресенье, 17 мая, «Форпосту» стало известно, что прокуратура Ленобласти начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в торговых центрах «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
Форпост Северо-Запад вчера в 09:05
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 16 мая в 07:13
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Общество

Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
RT на русском вчера в 05:13
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Общество

В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг

Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая.
ТАСС вчера в 05:25
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 мая

Власти разрешили иностранным спортсменам приехать в Россию при пандемии.
РБК 00:28
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Гаджеты

Huawei работает над выходом смартфона P Smart S на SoC Kirin 710

Anonsens вчера в 17:30
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Шоу-бизнес

Архивное фото Аллегровой без парика и грима появилось в Сети

Аллегрова запечатлена без привычного парика и обильного макияжа. На фото она стоит рядом с Богдановичем, а также общей знакомой.
Народные новости вчера в 11:09
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Как работают Яндекс.Новости?
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