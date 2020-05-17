Коронавирус
РИА НовостиВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такой метод защиты от коронавируса не оказывает необходимого воздействия вне зон прямого попадания веществ.
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ВОЗ опровергла пользу некоторых способов дезинфекции против COVID-19
Национальная служба новостей11:37
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Хоккей
Две победы над Канадой со счётом 8:2! Великий чемпионат мира сборной СССР
По свидетельству многих журналистов, отмена учёта очков первого раунда в медальной группе была произведена именно для того, чтобы сборная Советского Союза не становилась чемпионом мира за два тура до конца, лишая турнир интриги и кассовых сборов в последних матчах.
Чемпионат 15 мая в 04:45
Экономика
Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни
Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», рассказал, как рубль будет справляться с этой ситуацией дальше и что его может поддержать.
ИА ЯСИА 01:20
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 15 мая в 04:25
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru 14:32
Политика
Помпео призвал КНР не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге
Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал заявление китайских властей о том, что они могут вмешаться в работу американских СМИ в Гонконге.
News.ru 16:43
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ 17:27
Здоровье
Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом
По словам Стригунковой, для помощи в борьбе с коронавирусом в Подмосковье были привлечены врачи из других регионов, медики Минобороны России, а также около 280 студентов старших курсов медицинских колледжей, прошедших необходимое обучение.
RT на русском 21:41
Общество
Дальневосточная авиакомпания купит 60 SSJ 100 и 16 МС-21
Коммерсантъ 08:57
Здоровье
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу, стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК 21:14
Происшествия
Будущие пенсионеры возвращаются в ПФР
Будущие пенсионеры возвращаются в ПФР В первом квартале 2020 года граждане подали почти 23 тыс. заявлений на перевод пенсионных накоплений от одного страховщика к другому, подавляющее большинство приходится на возврат денег в ПФР.
Коммерсантъ 18:28
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
Происшествия
Житель Магадана в своей квартире избил и изнасиловал девушку
Уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» возбуждено в отношении 45-летнего жителя Магадана, – сообщает Следственный комитет по Магаданской области.
Московский Комсомолец Колыма 21:43
Политика
Помпео рассказал о помощи России со стороны США
Трамп, напомнил Помпео, в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным предложил Москве помощь в виде оборудования для тестирования коронавируса и аппаратов ИВЛ.
REGNUM 11:44
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений
В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда 04:36
Здоровье
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Первыми кандидатами на вакцинацию от коронавируса в России станут люди с низким уровнем антител.
Lenta.ru 12:50
Кино
Режиссер «Безумного Макса» подтвердил съемки приквела без Шарлиз Терон
Режиссер Джордж Миллер, работавший над ремейком Безумного Макса, заявил об утверждении приквела без актрисы Шарлиз Терон.
iReactor 15 мая в 09:50
Культура
Умерла американский режиссер Линн Шелтон
Режиссер, сценарист и продюсер Линн Шелтон скончалась в США.
Московский Комсомолец 03:08
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Политика
Трамп заявил о снижении числа заражений коронавирусом в США
«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер.
РБК 21:40
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Культура
Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская
Театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет.
RT на русском 19:34
Происшествия
Девушка погибла в ДТП в Корсаковском районе
АСТВ вчера в 02:44
Армия и оружие
Смертоносный план: США погубят человечество если не к-вирусом, то насекомыми-убийцами
Американцы активно участвуют в разработке биологического оружия, и это не только вирусы.
Rusvesna.su 21:33
Общество
Для работающих пенсионеров хотят проиндексировать пенсии
Парламентарии предлагают Госдуме рассмотреть законопроект об индексации пенсий работающих граждан старше 65 лет, пишет «Московский комсомолец».
URA.Ru 15:05
Армия и оружие
Американское издание рассказало о «морском монстре» России
Создаваемый в России экраноплан станет настоящим «морским монстром», пишет американское издание We Are the Mighty.
Известия 20:31
Экономика
Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы
Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости 01:00
Общество
Цивилев продлил режим самоизоляции в Кузбассе
Губернатор Сергей Цивилев в воскресенье, 17 мая обратился к жителям Кузбасса, рассказав о продлении режима повышенной готовности в регионе еще на неделю, до 25-го мая включительно.
Kursk.com 09:18
Общество
Рост распространения коронавируса в России остановился
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06