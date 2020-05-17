Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такой метод защиты от коронавируса не оказывает необходимого воздействия вне зон прямого попадания веществ.
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ВОЗ оценила эффективность распыления дезинфицирующих средств при COVID-19

Российская газета19:31

В ВОЗ сочли вредным и неэффективным популярный метод защиты от COVID-19

Известия18:34

В ВОЗ описали опасность популярного способа борьбы с COVID-19

РЕН ТВ16:59

ВОЗ считает неэффективным популярный метод защиты от COVID-19

URA.Ru16:55

ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

РИА Новости15:49

ВОЗ опровергла пользу некоторых способов дезинфекции против COVID-19

Национальная служба новостей11:37

Опровергнута польза одного из способов борьбы с коронавирусом

Lenta.ru11:12
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Хоккей

Две победы над Канадой со счётом 8:2! Великий чемпионат мира сборной СССР

По свидетельству многих журналистов, отмена учёта очков первого раунда в медальной группе была произведена именно для того, чтобы сборная Советского Союза не становилась чемпионом мира за два тура до конца, лишая турнир интриги и кассовых сборов в последних матчах.
Чемпионат 15 мая в 04:45
Экономика

Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни

Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», рассказал, как рубль будет справляться с этой ситуацией дальше и что его может поддержать.
ИА ЯСИА 01:20
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Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 15 мая в 04:25
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Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru 14:32
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Политика

Помпео призвал КНР не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге

Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал заявление китайских властей о том, что они могут вмешаться в работу американских СМИ в Гонконге.
News.ru 16:43
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Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ 17:27
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Здоровье

Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом

По словам Стригунковой, для помощи в борьбе с коронавирусом в Подмосковье были привлечены врачи из других регионов, медики Минобороны России, а также около 280 студентов старших курсов медицинских колледжей, прошедших необходимое обучение.
RT на русском 21:41
Общество

Дальневосточная авиакомпания купит 60 SSJ 100 и 16 МС-21

Коммерсантъ 08:57
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Здоровье

Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам

Согласно документу, стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК 21:14
Происшествия

Будущие пенсионеры возвращаются в ПФР

Будущие пенсионеры возвращаются в ПФР В первом квартале 2020 года граждане подали почти 23 тыс. заявлений на перевод пенсионных накоплений от одного страховщика к другому, подавляющее большинство приходится на возврат денег в ПФР.
Коммерсантъ 18:28
Политика

Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
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Происшествия

Житель Магадана в своей квартире избил и изнасиловал девушку

Уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» возбуждено в отношении 45-летнего жителя Магадана, – сообщает Следственный комитет по Магаданской области.
Московский Комсомолец Колыма 21:43
Политика

Помпео рассказал о помощи России со стороны США

Трамп, напомнил Помпео, в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным предложил Москве помощь в виде оборудования для тестирования коронавируса и аппаратов ИВЛ.
REGNUM 11:44
10
Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений

В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда 04:36
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Здоровье

Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России

Первыми кандидатами на вакцинацию от коронавируса в России станут люди с низким уровнем антител.
Lenta.ru 12:50
1,6K
Кино

Режиссер «Безумного Макса» подтвердил съемки приквела без Шарлиз Терон

Режиссер Джордж Миллер, работавший над ремейком Безумного Макса, заявил об утверждении приквела без актрисы Шарлиз Терон.
iReactor 15 мая в 09:50
5
Культура

Умерла американский режиссер Линн Шелтон

Режиссер, сценарист и продюсер Линн Шелтон скончалась в США.
Московский Комсомолец 03:08
5
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
6,2K
Политика

Трамп заявил о снижении числа заражений коронавирусом в США

«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер.
РБК 21:40
1
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
2,9K
Культура

Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская

Театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет.
RT на русском 19:34
Происшествия

При крушении самолета пилотажной группы «Снегири» в Канаде погиб пилот

Ведомости 21:03
4
Происшествия

Девушка погибла в ДТП в Корсаковском районе

АСТВ вчера в 02:44
Армия и оружие

Смертоносный план: США погубят человечество если не к-вирусом, то насекомыми-убийцами

Американцы активно участвуют в разработке биологического оружия, и это не только вирусы.
Rusvesna.su 21:33
Общество

Для работающих пенсионеров хотят проиндексировать пенсии

Парламентарии предлагают Госдуме рассмотреть законопроект об индексации пенсий работающих граждан старше 65 лет, пишет «Московский комсомолец».
URA.Ru 15:05
Армия и оружие

Американское издание рассказало о «морском монстре» России

Создаваемый в России экраноплан станет настоящим «морским монстром», пишет американское издание We Are the Mighty.
Известия 20:31
24
Экономика

Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы

Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости 01:00
38
Общество

Цивилев продлил режим самоизоляции в Кузбассе

Губернатор Сергей Цивилев в воскресенье, 17 мая обратился к жителям Кузбасса, рассказав о продлении режима повышенной готовности в регионе еще на неделю, до 25-го мая включительно.
Kursk.com 09:18
11
Общество

Рост распространения коронавируса в России остановился

Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06
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