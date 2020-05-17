Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такой метод защиты от коронавируса не оказывает необходимого воздействия вне зон прямого попадания веществ.

ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

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