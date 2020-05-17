Коронавирус
РИА НовостиВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такой метод защиты от коронавируса не оказывает необходимого воздействия вне зон прямого попадания веществ.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
ВОЗ опровергла пользу некоторых способов дезинфекции против COVID-19
Национальная служба новостей11:37
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 20:13, Ашберн
Происшествия
Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы
РИА Новости 14:05
Технологии
Самосвалы-роботы используют 5G
Для проведения испытаний на территории угольного разреза "Черногорский" (УОГР Аба-канский, г. Черногорск, Хакасия) "Билайн" развернул фрагмент сети беспроводной связи стандарта 5G протяженностью 1,5 км, покрывающей маршрут следования самосвалов-роботов.
ComNews.ru 19:30
Игры
Игроки в DOOM Eternal пожаловались на вылеты после выпуска обновления
Пользователи шутера DOOM Eternal на PC сообщили о сбоях в работе игры после выпуска крупного обновления.
3DNews 15 мая в 01:45
Хоккей
Овечкин показал сыну дельфина, который приплыл к их дому
Супруга Александра Овечкина – Анастасия Шубская опубликовала в сториз (инстаграм) новое видео, на котором капитан «Вашингтона» вместе со своим сыном наблюдают за настоящим дельфином, проплывавшим мимо их загородного дома.
ГЛАС.RU вчера в 04:04
Космос
Если бы ракеты были прозрачными: видео
Слева направо: Сатурн V - сверхтяжелый аппарат из США, используемый НАСА между 1967 и 1973; Космический челнок НАСА, завершивший работу в 2011 году; Falcon Heavy - сверхтяжелое транспортное средство от SpaceX; Космическая стартовая система SLS - будущая ракета НАСА - космический "лифт", создана в 2011 году.
Популярная механика 15 мая в 08:17
Энергетика
Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 15 мая в 04:56
Экономика
В России снизится размер ежемесячной накопительной пенсии
Согласно документу, со следующего года срок расчета выплаты накопительной части россиянам увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет, то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока.
Известия 14:00
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Происшествия
В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19
Два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Новосибирской области, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 18, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 15 мая в 00:22
Футбол
В «Локомотиве» высказались об обвинениях в смерти Самохвалова
Анатолий Мещеряков, который является председателем совета директоров «Локомотива», рассказал об обвинениях в смерти 22-летнего воспитанника клуба Иннокения Самохвалова.
Bookmaker-ratings.ru 03:42
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости 08:07
Кино
Махершала Али предстал в образе Блэйда
Kinonews.ru 05:10
Здоровье
Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru 15:11
Общество
Воздух в восьми российских городах стал чище в период самоизоляции
Росприроднадзор отметил улучшение качества воздуха в Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Норильске, Череповце и Чите за период распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в анализе, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости 17:42
Общество
Рост распространения коронавируса в России остановился
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06
Общество
Минкультуры просит снять ограничения с кинотеатров
"Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 13:12
Политика
Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21
Культура
Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская
Театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет.
RT на русском 19:34
Происшествия
Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области
Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.
Газета.Ru 17:34
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Футбол
Россия сняла ограничения на возвращение иностранных спортсменов
Правительство сняло ограничения на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.
Ведомости 03:31
Финансы
Россия втрое снизила вложения в гособлигации США
Россия в марте 2020 года больше чем втрое снизила вложения в государственные ценные бумаги США.
Lenta.ru 15 мая в 19:51
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Игры
В честь 11-летия Mojang переименовали в Mojang Studios
Mojang на своё 11-летие объявила о ребрендинге, потому что «почему бы и нет» — теперь студия называется Mojang Studios.
Игромания.ру 15:03
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru 19:59
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
Кино
Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен
Комсомольская правда 09:52
Культура
Вандалы снова испортили граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге
Вандалы испортили знаменитое граффити с изображением Сергея Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя стрит-арт-проекта HoodGraff Артема Буржа.
Газета.Ru 16:58