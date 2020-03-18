с чего всё началось

Ученые уже проводят первое тестирование вакцины от нового коронавируса, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

ВОЗ сообщила о начале первых испытаний вакцины против коронавируса

Футбол Михаил Прокопец: «Федун волнуется — и правильно делает» Известный спортивный юрист Михаил Прокопец в интервью «СЭ» отметил, что сложившуюся ситуацию в футболе могут признать простоем, что позволит клубам ограничить выплату зарплаты футболистам.

Экономика Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

Политика Путин отменил экзамен по русскому для украинцев и белорусов Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым отменяется собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины, претендующих на вступление в гражданство РФ.

Наука Предсказанное 90 лет назад облако Кондо увидели в лаборатории Доктор Иван Борзенец, доцент Городского университета Гонконга, поставил эксперимент, в котором совместно с международной группой физиков наблюдал, как формируется и ведет себя облако Кондо.

Происшествия Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава Мужчина, который пришел на разбирательство в судебный участок Первоуральского городского суда, убил потерпевшую по делу в его отношении и ранил судебного пристава.

Общество РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.

Энергетика Эксперт оценил падение цены на нефть Brent ниже $25 за баррель Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT падение цены на нефть марки Brent ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года.

Политика Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности "В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.

Музыка Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020» Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.

Политика Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.

Общество «Первый канал» и МТС создадут совместный бизнес Компании готовы вместе инвестировать в контент МТС и «Первый канал» создадут совместное предприятие, в рамках которого сотовый оператор получит возможность показывать новые проекты телеканала, а «Первый» — большие данные оператора для анализа своей аудитории в интернете.

Общество Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.

Футбол Сергей Прядкин: «Ясно одно: национальные чемпионаты нужно доиграть» Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал о том, как принималось решение о приостановке Тинькофф — чемпионата России из-за угрозы распространения коронавируса.