Коронавирус
РБКВОЗ сообщила о начале первых испытаний вакцины против коронавируса
Ученые уже проводят первое тестирование вакцины от нового коронавируса, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
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Футбол
Михаил Прокопец: «Федун волнуется — и правильно делает»
Известный спортивный юрист Михаил Прокопец в интервью «СЭ» отметил, что сложившуюся ситуацию в футболе могут признать простоем, что позволит клубам ограничить выплату зарплаты футболистам.
Гаджеты
Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Общество
Онлайн-кинотеатры открыли бесплатные доступы из-за коронавируса
Okko запустил чат-бота, который предоставляет бесплатные подписки тем, кто остаётся на домашнем карантине из-за коронавируса.
Энергетика
Песков назвал нынешнюю цену на нефть «безусловно низкой»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешнюю цену на нефть, назвав ее "безусловно низкой", пишет РИА "Новости".
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475.
Политика
Путин отменил экзамен по русскому для украинцев и белорусов
Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым отменяется собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины, претендующих на вступление в гражданство РФ.
Наука
Предсказанное 90 лет назад облако Кондо увидели в лаборатории
Доктор Иван Борзенец, доцент Городского университета Гонконга, поставил эксперимент, в котором совместно с международной группой физиков наблюдал, как формируется и ведет себя облако Кондо.
Экономика
Индекс Dow Jones упал более чем на 10%
Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава
Мужчина, который пришел на разбирательство в судебный участок Первоуральского городского суда, убил потерпевшую по делу в его отношении и ранил судебного пристава.
Общество
РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией
РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.
Энергетика
Эксперт оценил падение цены на нефть Brent ниже $25 за баррель
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT падение цены на нефть марки Brent ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года.
Футбол
Девушка Роналду нарушила карантин, тифози «Ювентуса» возмущены
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.25a — ослабили Ursa и Night Stalker
Valve выпустила обновление 7.25a для Dota 2. В нем разработчики ослабили несколько героев, в том числе Ursa, Night Stalker, Bounty Hunter и других.
Политика
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Музыка
Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова о Лимонове: «Скончался отец моих детей»
После расставания в 2008 году отношения писателя и актрисы сохранились, они продолжали общаться, Лимонов принимал участие в воспитании детей.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по 100 рублей
Сбербанк провёл несколько стресс-тестов, в условия одного из них закладывались нефть по $20 и доллар по 100 рублей.
Футбол
Появилось фото новой формы «Ливерпуля» бирюзового цвета
Портал Footy Headlines опубликовал фотографии выездной формы «Ливерпуля» на сезон-2020/21. Новая экипировка бирюзового цвета.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Общество
«Первый канал» и МТС создадут совместный бизнес
Компании готовы вместе инвестировать в контент МТС и «Первый канал» создадут совместное предприятие, в рамках которого сотовый оператор получит возможность показывать новые проекты телеканала, а «Первый» — большие данные оператора для анализа своей аудитории в интернете.
Космос
Маск планирует собирать ракеты Starship каждые 72 часа
Общество
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Общество
Более тысячи российских туристов не могут вылететь из Черногории
Три российские авиакомпании не могут доставить граждан РФ из Черногории на родину из-за запрета на вылет, сообщает ТАСС.
Футбол
Сергей Прядкин: «Ясно одно: национальные чемпионаты нужно доиграть»
Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал о том, как принималось решение о приостановке Тинькофф — чемпионата России из-за угрозы распространения коронавируса.
Культура
Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса
Съемки шоу «Dance Революция» временно прекращены. Первый канал отложил съемки из-за технических сложностей.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Общество
Институт Роберта Коха прогнозирует два года пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться на два года, то затухая в каких-то странах, то вновь накатывая "волнами".