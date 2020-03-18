Коронавирус

РБКРБКВОЗ сообщила о начале первых испытаний вакцины против коронавируса

Ученые уже проводят первое тестирование вакцины от нового коронавируса, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось
Ученые уже проводят первое тестирование вакцины от нового коронавируса, сообщил на брифинге
 глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
РБК14:26

Подробнее о событии

ВОЗ сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса

РИА Новости15:31

ВОЗ сообщила о начале первых испытаний вакцины против коронавируса

РБК14:43

Начались первые испытания вакцины против COVID-19

Интерфакс13:09

В ВОЗ сообщили о первых испытаниях вакцины от коронавируса

Известия13:25

Глава ВОЗ сообщил о начале испытаний вакцины против COVID-19

RT на русском12:46

ВОЗ: Начались первые тесты вакцины против коронавирусной инфекции

Эхо Москвы12:39

Начались испытания вакцины против коронавируса

Lenta.ru13:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Футбол

Михаил Прокопец: «Федун волнуется — и правильно делает»

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец в интервью «СЭ» отметил, что сложившуюся ситуацию в футболе могут признать простоем, что позволит клубам ограничить выплату зарплаты футболистам.
Спорт-Экспресс 17:29
Гаджеты

Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5

Коммерсантъ 14:02
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 13:49
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Общество

Онлайн-кинотеатры открыли бесплатные доступы из-за коронавируса

Okko запустил чат-бота, который предоставляет бесплатные подписки тем, кто остаётся на домашнем карантине из-за коронавируса.
Kaluga-poisk.ru вчера в 04:30
Энергетика

Песков назвал нынешнюю цену на нефть «безусловно низкой»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешнюю цену на нефть, назвав ее "безусловно низкой", пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:53
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475.
ТАСС 13:23
Политика

Путин отменил экзамен по русскому для украинцев и белорусов

Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым отменяется собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины, претендующих на вступление в гражданство РФ.
Московский Комсомолец 11:35
Наука

Предсказанное 90 лет назад облако Кондо увидели в лаборатории

Доктор Иван Борзенец, доцент Городского университета Гонконга, поставил эксперимент, в котором совместно с международной группой физиков наблюдал, как формируется и ведет себя облако Кондо.
Популярная механика 11:20
Экономика

Индекс Dow Jones упал более чем на 10%

Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 15:07
Происшествия

Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава

Мужчина, который пришел на разбирательство в судебный участок Первоуральского городского суда, убил потерпевшую по делу в его отношении и ранил судебного пристава.
ТАСС 03:56
Общество

РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией

РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС 16:02
Энергетика

Эксперт оценил падение цены на нефть Brent ниже $25 за баррель

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT падение цены на нефть марки Brent ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года.
RT на русском 14:58
Футбол

Девушка Роналду нарушила карантин, тифози «Ювентуса» возмущены

Советский спорт 17:32
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.25a — ослабили Ursa и Night Stalker

Valve выпустила обновление 7.25a для Dota 2. В нем разработчики ослабили несколько героев, в том числе Ursa, Night Stalker, Bounty Hunter и других.
CyberSport.ru 17:47
Политика

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
ТАСС 07:20
Общество

Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Коммерсантъ вчера в 12:14
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.
REGNUM 13:12
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова о Лимонове: «Скончался отец моих детей»

После расставания в 2008 году отношения писателя и актрисы сохранились, они продолжали общаться, Лимонов принимал участие в воспитании детей.
7Дней.ру вчера в 20:30
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по 100 рублей

Сбербанк провёл несколько стресс-тестов, в условия одного из них закладывались нефть по $20 и доллар по 100 рублей.
News.ru вчера в 11:00
Футбол

Появилось фото новой формы «Ливерпуля» бирюзового цвета

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии выездной формы «Ливерпуля» на сезон-2020/21. Новая экипировка бирюзового цвета.
Бомбардир.ру 16:48
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 12:40
Общество

«Первый канал» и МТС создадут совместный бизнес

Компании готовы вместе инвестировать в контент МТС и «Первый канал» создадут совместное предприятие, в рамках которого сотовый оператор получит возможность показывать новые проекты телеканала, а «Первый» — большие данные оператора для анализа своей аудитории в интернете.
Коммерсантъ 17:00
Космос

Маск планирует собирать ракеты Starship каждые 72 часа

Хайтек+ 16 марта в 02:30
Общество

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец 09:04
Общество

Более тысячи российских туристов не могут вылететь из Черногории

Три российские авиакомпании не могут доставить граждан РФ из Черногории на родину из-за запрета на вылет, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 15:54
Футбол

Сергей Прядкин: «Ясно одно: национальные чемпионаты нужно доиграть»

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал о том, как принималось решение о приостановке Тинькофф — чемпионата России из-за угрозы распространения коронавируса.
Спорт-Экспресс 17:45
Культура

Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса

Съемки шоу «Dance Революция» временно прекращены. Первый канал отложил съемки из-за технических сложностей.
Mockva.ru 18:14
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 15:18
Общество

Институт Роберта Коха прогнозирует два года пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться на два года, то затухая в каких-то странах, то вновь накатывая "волнами".
МонаВиста вчера в 10:48
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное