Коронавирус
Газета.RuВОЗ подтвердила новую вспышку коронавируса в Европе
В Европе на прошлой неделе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Его выступление опубликовано на YouTube.
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с чего всё началось
В 11 европейских странах число пациентов с COVID-19 увеличилось настолько, что системы здравоохранения могут не выдержать, цитирует Клюге агентство AFP в своем Twitter.Известия13:17
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Японский робот Эрика снимется в фильме
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Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена
Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена.
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Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
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В Приангарье глава муниципалитета попалась на махинациях с бюджетом
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Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
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Газета.Ru 16:56
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Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин планирует снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию.
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Новые автомобили Kia получат инновационную трансмиссию
Компания KIA разработала новую шестиступенчатую механическую коробку передач iMT с электронным сцеплением.
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Врач-эндокринолог рассказала о первом признаке сахарного диабета
Повышенный уровень глюкозы в крови является признаком преддиабета и говорит о прямой предпосылке к диабету, заявила врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. Сеченова Надежда Максимова 25 июня в интервью газете «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна 01:25