с чего всё началось

В Европе на прошлой неделе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Его выступление опубликовано на YouTube.

Футбол «Ливерпуль» стал чемпионом Англии «Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.

Происшествия Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми). 52

Шоу-бизнес Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками. 6

Общество В Москве скончались 25 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19. 961

Происшествия В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР. 13

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 5,7K

Общество В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT". 664

Происшествия Начальника колонии-поселения под Орлом подозревают в получении взятки Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии-поселения в селе Шахово Орловской области (КП-3) по подозрению в получении взятки, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе СУ СК России по региону. 1

Происшествия Полигон в Каменке загорелся после стрельб артиллеристов Как стало известно 47news, вечером 25 июня произошло возгорание рядом с военным полигоном "Каменка" у одноименного поселка.

Происшествия В Приангарье глава муниципалитета попалась на махинациях с бюджетом Как сообщает официальный сайт областной прокуратуры, согласно приговору, который уже вступил в законную силу, два года лишения свободы (условно) женщина получила за то, что перед уходом с должности незаконно присвоила единовременное пособие в связи с достижением пенсионного возраста в размере трехмесячной оплаты труда.

Шоу-бизнес Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о состоянии артиста, и сообщила, что он сожалеет и раскаивается в смертельной аварии с его участием. 66

Авто Новые автомобили Kia получат инновационную трансмиссию Компания KIA разработала новую шестиступенчатую механическую коробку передач iMT с электронным сцеплением. 5