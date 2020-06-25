Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВОЗ подтвердила новую вспышку коронавируса в Европе

В Европе на прошлой неделе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Его выступление опубликовано на YouTube.
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В 11 европейских странах число пациентов с COVID-19 увеличилось настолько, что системы здравоохранения могут не выдержать, цитирует Клюге агентство AFP в своем Twitter
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