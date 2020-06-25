Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Число новых случаев заболевания увеличилось в 30 странах за две недели, добавил он.
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ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

Коммерсантъ10:02

ВОЗ: Европу накрыла новая волна заболеваемости коронавирусом

Росбалт11:41

ВОЗ: В Европе новый всплеск заболевания COVID-19 после ослабления ограничений

Фонтанка.Ру10:14

В Европе зафиксировали возрождение коронавируса после ослабления карантина

Lenta.ru11:43

ВОЗ: вирус возрождается в Европе из-за ослабления ограничений

ГЛАС.RU08:14

ВОЗ: в Европе зафиксирован резкий рост заболевания коронавирусом

Общественное телевидение России08:12

В ВОЗ констатируют резкий рост числа новых случаев COVID-19 в Европе после снятия ограничений

Интерфакс07:46
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Футбол

В РФС посчитали предательством вспышку коронавируса в клубах РПЛ

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал вспышку коронавируса в нескольких клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 11:37
Общество

Для иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию

Правительство России смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 11:48
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Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
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Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru вчера в 09:00
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Политика

Финляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь

Министр отметила, что в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные.
Интерфакс 10:32
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Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

РБК 09:36
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
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Происшествия

Полиция задержала 30 преступных лидеров на сходке в Москве

Полиция задержала около 30 человек в рамках операции по пресечению деятельности криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 23 июня в 16:16
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Футбол

«Крылья Советов» предлагали 1,2 млн долларов Оби Микелу

Источник добавляет, что самарская сторона предлагала французскому футболисту заработную плату в размере 1,2 млн долларов за один год.
ГЛАС.RU 10:39
Кино

Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»

Rambler News Service 05:35
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Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
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Политика

Лидер чернокожих активистов хочет «сжечь США»

Газета.Ru 08:33
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Политика

Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали

Урну с аннулированным бюллетенем журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать по поправкам к Конституции дважды, опечатали, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
РИА Новости 10:15
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Общество

В Краснодарском крае откроются кафе и рестораны

Аргументы недели 06:18
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Армия и оружие

Боевая техника времен ВОВ приняла участие в параде на Красной площади

Боевая техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения показали на параде Победы в Москве.
Народные новости вчера в 05:24
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Политика

Тачи отказался от визита в Вашингтон

Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях.
Вести.Ru вчера в 14:45
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Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
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Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
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Наука

Антитела к коронавирусу могут исчезнуть за два месяца

Китайские учёные пришли к выводу, что выработанные организмом антитела против коронавируса могут исчезнуть спустя два месяца.
News.ru 11:34
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет

Ведомости 02:53
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Происшествия

Следствие выяснило мотив убийства иностранного студента в Волгограде

Российская газета 05:15
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Общество

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
РИА Новости 09:03
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Экономика

Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 06:19
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Армия и оружие

РСЗО «Торнадо-С» впервые прошла по Красной площади

Новая реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" впервые прошла по Красной площади в рамках парада в честь 75-летия Победы, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 04:05
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Здоровье

В Архангельской области жалуются на нехватку врачей

Ранее на аналогичную проблему жаловалось руководство Псковской области: губернатор Михаил Ведерников даже обращался с просьбой к президенту прислать ему медиков.
ЗакC.Ру 11:39
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Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
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Авто

Рассекречивать новый минивэн Kia Carnival начали

Изображения салона и технические характеристики нового Carnival компания Kia пока не опубликовала.
Тарантас Ньюс вчера в 02:40
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Футбол

КДК РФС оштрафовал Азмуна на 20 тысяч рублей

Известно, что иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун был оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушение правил возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата.
Нева Спорт 11:08
Энергетика

ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
Коммерсантъ 10:00
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