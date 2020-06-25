Коронавирус
КоммерсантъВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Число новых случаев заболевания увеличилось в 30 странах за две недели, добавил он.
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ВОЗ: в Европе зафиксирован резкий рост заболевания коронавирусом
Общественное телевидение России08:12
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Рассекречивать новый минивэн Kia Carnival начали
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КДК РФС оштрафовал Азмуна на 20 тысяч рублей
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