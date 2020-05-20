с чего всё началось

За последние сутки в мире выявлено более 106 тысяч новых случаев коронавирусом. Это стало рекордной цифрой, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве.

ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире

Политика В МИД прокомментировали удаление YouTube-аккаунтов российских СМИ В МИД РФ призвали международные структуры и правозащитников обратить внимание на блокировку YouTube-аккаунтов нескольких российских СМИ, сообщается на сайте ведомства. 66

Культура Руби Роуз покинула сериал «Бэтвумен» Сыгравшая главную роль в сериале «Бэтвумен» австралийская актриса Руби Роуз отказалась от дальнейшего участие в проекте. 7

ЖКХ Депутаты предложили повысить платежи ЖКХ В Госдуму внесен законопроект, предлагающий включить в стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги оплату общедомовых нужд (ОДН). 64

Общество Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая пришла на работу в купальнике, надетом под прозрачный защитный костюм. 22

Политика Путин ответил Лукашенко по поводу цен на газ Президент России Владимир Путин ответил на претензии белорусского коллеги об отсутствии единого тарифа на транзит газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). 585

Политика Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский. 4

Политика Спецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ Иракские спецслужбы объявили о задержании одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария».

Общество На Украине продлили карантин до 22 июня Кабинет министров Украины в среду, 20 мая, принял решение продлить карантин в стране до 22 июня, но с ослаблением некоторых ограничений. 2

Экономика Эксперты ожидают роста производства свинины до 9% Говоря о производстве всех видов мяса в России, аналитики НКР прогнозируют рост производства в ближайшие два года, несмотря на девальвацию рубля и снижение располагаемых доходов населения.

Энергетика Предсказана судьба «Северного потока-2» Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предсказал судьбу газопровода «Северный поток-2» в беседе с «Московским Комсомольцем».

Политика Совфед одобрил закон о дистанционном электронном голосовании В среду, 20 мая, на пленарном заседании Совета Федерации одобрен закон, который дает возможность не только дистанционного сбора подписей избирателей, но и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. 294

Здоровье Переболевшие коронавирусом медики края начали получать первые страховые выплаты На сайте минздрава Красноярского края рассказали о том, что медики края, переболевшие коронавирусом, начали получать первые страховые выплаты.

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 959

Хоккей Темнокожий хоккеист рассказал об издевательствах в Канаде Хоккеист Аким Алиу рассказал, с какими издевательствам столкнулся во время игры в Канаде, передает The Player.

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1K

Футбол Ваньяма рассказал, что игроки «Саутгемптона» игнорировали Мане Игрок клуба MLS «Монреаль Импэкт» Виктор Ваньяма поделился историей времён выступлений за английский «Саутгемптон» вместе сенегальцем Садио Мане, ныне играющим за «Ливерпуль».

Армия и оружие На Тихоокеанском флоте рассказали о пополнении боевого состава Тихоокеанский флот ВМФ России встречает свой 289-й день рождения, моряки предвкушают пополнение боевого состава тремя кораблями с ракетными комплексами "Калибр", в недалеком будущем на вооружение кораблей ТОФ поступят и новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон". 1

Здоровье Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте. 27

Шоу-бизнес Муж Гагариной поделился «личным» стихотворением собственного сочинения Поклонники обсуждают последние посты фотографа на фоне слухов о разводе Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" мужа Полины Гагариной, фотографа Дмитрия Исхакова, появился необычный пост. 11

Политика На Украине открыли производство по материалам о Байдене и Порошенко Офис генпрокурора Украины открыл производство по статье о государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением по заявлению народного депутата Украины Андрея Деркача. 87