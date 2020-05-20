с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.

ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире

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