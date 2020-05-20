с чего всё началось

За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире

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