Коронавирус
Kazanfirst.ruВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
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с чего всё началось
За последние сутки зафиксирован рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.Коммерсантъвчера в 13:13
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Число умерших из-за коронавируса в России на 21 мая 2020 года возросло до 2 972 человек
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