Коронавирус

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире

За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
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с чего всё началось
За последние сутки зафиксирован рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил
 генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Коммерсантъвчера в 13:13

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В ВОЗ сообщили о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки

РИА Новостивчера в 16:57

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В ВОЗ заявили о рекордном суточном приросте случаев коронавируса

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ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19

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ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире

Интерфаксвчера в 15:04

За последние сутки в мире выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом

ТАССвчера в 11:42
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Армия и оружие

Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
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Гаджеты

«Рентгеновскую» камеру заблокировали на OnePlus 8 Pro

Один из режимов камеры китайского смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать некоторые предметы насквозь.
Народные новости 19 мая в 10:56
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Политика

Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым

Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
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Шоу-бизнес

Кристину Асмус в необычном виде приняли за подростка

Актриса Кристина Асмус, звезда сериала «Интерны», не перестает удивлять подписчиков: недавно она опубликовала фотографию в Instagram блоге, на которой изображена в необычном виде.
Невские Новости 19 мая в 20:16
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Игры

Take-Two выпустит 93 игры в ближайшие пять лет

Take-Two Interactive планирует издать 93 видеоигры в ближайшие пять лет.
CyberSport.ru вчера в 23:56
Общество

В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум

Как пояснила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, проект нового КоАП, опубликованный для обсуждения в январе 2020 года, содержал статью об ответственности физических лиц за нарушение тишины и покоя граждан, то есть за неоправданный бытовой шум.
РИА Новости вчера в 23:09
Авто

ТОП-5 самых дешевых иномарок в России в мае

Аналитики провели соответствующие исследования и составили перечень самых востребованных машин иностранного производства, которые отличаются низкой ценой.
Car.ru 18 мая в 04:33
Общество

Прокурор Токио уйдет в отставку из-за игры в маджонг

По данным телеканала NHK, руководитель токийской прокуратуры Хирому Курокава покинет свой пост после скандала с игрой в азартные игры в период действия режима ЧС, который был введен из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 19:45
Шоу-бизнес

Алла Пугачева продемонстрировала молодежный образ и модельную походку

Чтобы поклонникам было интереснее смотреть ролик с Примадонной, Максим Галкин наложил на него песню Pretty woman из фильма «Красотка».
Uznayvse.ru вчера в 15:34
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Энергетика

Цена нефти Brent превысила $36 за баррель

Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru вчера в 10:10
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Хоккей

Агенты считают контракт Лучича худшим в НХЛ, Маккиннона – лучшим

В опросе приняли участие 25 агентов. Худшим был признан контракт Милана Лучича.
Sports.ru вчера в 13:54
Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa 19 мая в 11:05
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Общество

РБК: парад Победы и голосование по Конституции могут провести 24 июня

В Кремле рассматривают возможность проведения голосования по поправкам в Конституцию и парада Победы в один день.
Газета.Ru вчера в 01:33
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Армия и оружие

В Сети появилось видео уничтожения ЗРПК «Панцирь» в Ливии

Армия правительства национального согласия Ливии уничтожила ЗРПК "Панцирь" в районе города Тархуна.
Тульская служба новостей вчера в 11:29
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Политика

Путин ответил Лукашенко по поводу цен на газ

Президент России Владимир Путин ответил на претензии белорусского коллеги об отсутствии единого тарифа на транзит газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Ruposters.ru 19 мая в 06:24
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Происшествия

В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы

Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34
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Общество

Названы сферы, в которых вырастет число вакансий на удалёнке

Эксперты ВНИИ труда рассказали RT, в каких рабочих сферах из-за ситуации с распространением коронавируса в ближайшее время ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы.
RT на русском вчера в 23:06
Наука

Описан способ восстановления нервных клеток

Российская газета 19 мая в 14:21
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Общество

Turkish Airlines возобновит международные рейсы с 10 июня

ТАСС вчера в 15:23
Космос

Солнечный зонд NASA Parker начинает марафон по наблюдению за Солнцем

Солнечный зонд NASA Parker был запущен в августе 2018 года для семилетней миссии по изучению Солнца.
V-kosmose.com 18 мая в 10:33
Общество

В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек

Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Забайкалье за сутки выросло на 38 и достигло 684, сообщается на сайте правительства региона.
РИА Новости 00:05
Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
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Общество

На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня

Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском вчера в 08:53
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев

"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС вчера в 13:48
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Общество

Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок

Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
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Гаджеты

Представлен новый 5G-смартфон Honor X10

Honor X10 5G получил 6,63-дюймовый экран без вырезов и отверстий.
Astera вчера в 07:17
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Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy S20 Tactical Edition для американских военных

Компания Samsung Electronics America, Inc. сегодня представила смартфон Galaxy S20 в тактическом исполнении Tactical Edition (TE).
3DNews вчера в 16:23
Общество

Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег

В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
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Политика

Косачев рассказал о «самой омерзительной» новости дня

Заявления украинской партии российский парламентарий назвал "самой омерзительной новостью дня".
РИА Новости 00:01
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