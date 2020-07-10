Коронавирус
EastRussiaВОЗ заявила о рекордном числе заразившихся коронавирусом в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Большинство заболевших выявили в Северной и Южной Америке. По информации РИА Новости, за сутки во всем мире заболело 230 370 человек.
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ВОЗ: в мире зафиксировали рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом
Новая газета10 июля в 13:39
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Футбол
Агент Селюк призвал Гончаренко покинуть ЦСКА
Футбольный агент Дмитрий Селюк подверг критике работу белорусского специалиста Виктора Гончаренко на посту главного тренера московского ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 22:26
Общество
Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Новый Калининград.Ru 11 июля в 08:23
Политика
«Коммерсантъ» назвал возможных кандидатов на замену Фургалу
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в конце прошлой недели по подозрению в организации убийств предпринимателей, может быть отправлен в отставку до четверга, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.
РБК 00:58
Авто
Toyota стала лидером среди самых популярных моделей на планете
Avtovesti.com 10 июля в 04:14
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Политика
Трамп отверг идею выводить США из НАТО
Американский лидер Дональд Трамп отверг идею выводить США из НАТО.
Evo-rus.com вчера в 00:08
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Вести.Ru вчера в 15:43
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
Армия и оружие
Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25
Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.
РИА Новости вчера в 15:30
Происшествия
В Нижегородской области при крушении самолета Ан-2 погиб человек
На юге Нижегородской области упал легкомоторный самолет Ан-2, в результате чего погиб человек.
РБК вчера в 22:38
Общество
Эксперты включили четверть россиян в группу риска при хищениях с карт
Каждый четвертый держатель банковских карт в России (27% респондентов) находится в группе риска и может стать жертвой мошенников, так как готов сообщить посторонним персональные данные банковских карт, которые нельзя раскрывать (срок действия и CVV-код).
РБК вчера в 22:00
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Потребителей в России освободили от оплаты установки приборов учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тысяч рублей.
BFM.ru вчера в 14:43
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
Футбол
«Спартак» сохранил прописку в премьер-лиге за два тура до финиша
Футболисты московского "Спартака" обеспечили себе прописку в Российской премьер-лиге за два тура до окончания нынешнего сезона.
Вести.Ru вчера в 16:41
Общество
Аномальное похолодание ожидается в центре европейской части России
Во вторник уже [ожидается] падение температуры, настоящие северные ветры и температура около 20 днем, а далее температура [будет] еще ниже - в диапазоне 14-19 градусов.
ТАСС вчера в 17:52
Общество
Онищенко назвал Китай самой безопасной для отдыха россиян страной
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Китае и рекомендовал эту страну для отдыха.
Политическая Экспертиза 11 июля в 23:07
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Общество
Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу
В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Происшествия
В посёлке на Таймыре ввели режим ЧС после разлива топлива
«В связи с разливом авиационного топлива в посёлке Тухард введён режим ЧС муниципального характера», — говорится в заявлении.
RT на русском 00:58
Политика
ЕС ускорит развитие Украины как аграрной сверхдержавы
Между Украиной и ЕС начинает разгораться скандал. Причина - в попытке Киева поддержать свое машиностроение, оказавшееся на грани гибели.
Вечерний курьер 11 июля в 05:11
Армия и оружие
«НГ»: в Ливии на вооружении ЧВК «Вагнер» стоят «Щуки»
Недвижимость.RU вчера в 06:07
Кино
Вышел первый трейлер мультсерила Star Trek: Lower Decks от сценариста «Рика и Морти»
В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что вышел первый трейлер мультсерила Star Trek: Lower Decks от сценариста "Рика и Морти".
Piter.tv 00:32
Футбол
Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам
Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы».
Известия вчера в 17:52
Наука
Фитопланктон в Северном Ледовитом океане увеличился на 57 процентов
Учеными Стэнфордского университета в США провели исследование, которое выявило увеличение численности фитопланктона в Северном Ледовитом океане на 57 процентов за последние два десятка лет.
МедиаПоток 11 июля в 08:57