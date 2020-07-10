Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Большинство заболевших выявили в Северной и Южной Америке. По информации РИА Новости, за сутки во всем мире заболело 230 370 человек.

ВОЗ заявила о рекордном числе заразившихся коронавирусом в мире

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