Всего в мире, по данным ВОЗ, выявлено 12,1 млн случаев заражения коронавирусом. Общее число умерших составляет 551 тыс. По суточному приросту количества жертв пандемии лидирует Бразилия — за сутки, по данным ВОЗ, там от коронавируса скончались 1223 человека.

ВОЗ сообщила о рекордном приросте новых случаев коронавируса в мире

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