Коронавирус
Телеканал RTVIВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это следует из отчета организации 10 июля. Это рекордный суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом.
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Политика
В ЕС назвали Минские соглашения единственным путем к миру в Донбассе
Брюссель, 12 июля 2020, 21:41 — REGNUM Настаивать на полном выполнении Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе продолжают в Европейском союзе (ЕС).
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Художественный руководитель Театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов примет участие в совместном проекте режиссера Кирилла Серебренников и платформы Okko.
Piter.tv вчера в 11:58
Общество
Что означает для всей страны арест Фургала
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, уйдет ли ЛДПР в отставку и начнутся ли массовые протесты в Хабаровске
Радио Комсомольская правда 10 июля в 10:33
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК 19:47
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
Происшествия
В Южно-Сахалинске 141 ребенка эвакуировали из детсада из-за дыма
Специалисты обнаружили, что дым валит из электрощитовой. Сотрудники детсада тем временем сумели быстро эвакуировать 141 воспитанника.
Российская газета 21:45
Культура
В Третьяковской галерее открылась выставка «Ненавсегда. 1968-1985»
Позади была выставка "Оттепель", а впереди еще будет собрание, которое посвящено временам перестройки.
Экономика сегодня вчера в 13:48
Армия и оружие
Герой России рассказал о ракетном обстреле своего Су-25
Командующий дальней авиацией, Герой России и заслуженный военный летчик Сергей Кобылаш рассказал, как попал под обстрел на штурмовике Су-25 в Южной Осетии в 2008 году.
Известия 17:29
Авто
Чужой в твоем компьютере
Согласно отчету кибербезопасности Check Point 2020, атаки с использованием вымогателей были очень распространены из-за высокой успешности.
ComNews.ru 19:30
Политика
Президент Сербии опроверг сообщения о причастности России к протестам
Президент Сербии Александр Вучич назвал бессмысленными протесты в Белграде, начавшиеся во вторник после объявления в столице страны комендантского часа в связи с пандемией коронавируса.
Российская газета 20:50
Общество
В США суд отменил первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме
Суд впервые за 17 лет отменил смертную казнь в отношении 47-летнего Дэниела Льюиса Ли, отбывающего наказание в федеральной тюрьме Терр-Хоут (штат Индиана) за убийство семьи.
РБК 10 июля в 20:30
Общество
В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт
Одним из составляющих коллекционного издания Far Cry 6 будет реплика огнемёта.
CyberSport.ru 17:41
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Общество
Кабмин принял проект по выплатам медикам компенсаций за отпуск
Правительство России приняло проект о выделении в 2020 году из резервного фонда кабмина бюджетных ассигнований, в том числе на финансовое обеспечение расходов, которые связаны «с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера».
RT на русском вчера в 04:57
Общество
Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда
Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru 10:14
Происшествия
В Иркутской области за два дня выявлено 412 больных коронавирусом
За двое суток в Иркутской области подтверждено 412 случаев коронавируса, 4 зараженных скончалось.
Областная газета (г. Иркутск) 20:34
Шоу-бизнес
Гуф попарился в сауне с танцовщицей из Челябинска
В Instagram появилось фото, на котором музыкант отдыхает в сауне с танцовщицей из Челябинска.
Актуальные Новости 09:43
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Общество
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru 20:15
Единоборства
Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
Профиль 07:14
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
RT на русском 20:36
Общество
ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу
Мошенники стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, и не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, рассказал «РИА Новости» глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
Коммерсантъ 22:14
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском вчера в 11:19
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
Стало известно, что «АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожник Chevrolet Niva под маркой Lada.
ToDay News Ufa 07:50