Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это следует из отчета организации 10 июля. Это рекордный суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом.

ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

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