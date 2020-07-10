Коронавирус
Телеканал RTVIВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это следует из отчета организации 10 июля. Это рекордный суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом.
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Полиция применила слезоточивый газ во время протеста в Белграде
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Вести.Ru 07:00
Космос
Астрономы обнаружили ранее неизвестные объекты в Космосе
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«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
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Киев настаивает на скорейшем проведении саммита «нормандской четверки»
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Известия 12:48
Общество
Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса
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Интерфакс 10:22
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11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
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«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
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Полиция допросит четверых болельщиков «Спартака» по делу о хулиганстве
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Известия 08:21
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Общество
В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
Екатеринбург, 10 июля 2020, 19:21 — REGNUM В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
Шоу-бизнес
Гарик Харламов «отметил» развод с Кристиной Асмус в караоке-клубе
Согласно информации источника, на днях Гарик Харламов посетил караоке в столице, устроив вечеринку для друзей и коллег по случаю завершения съёмок одного из проектов.
Дни24 вчера в 05:54
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От пользователей iPhone и iPad по всему миру поступают жалобы на сбои в работе приложений для iOS.
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Спорт
Скончалась 27-летняя чемпионка мира по шорт-треку
На 28 году жизни скончалась чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане по шорт-треку Лара ван Рейвен.
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Тропический шторм «Фэй» достиг берегов Нью-Джерси
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Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
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Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся 15 июля
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об окончании доклинических исследований вакцины от коронавируса.
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Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого минувшей ночью нашли мертвым, оставил предсмертную записку с извинениями перед семьей и всеми людьми, сообщает агентство Ренхап.
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Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях
Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
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Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
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Трамп заявил о создании самой скоростной ракеты в мире
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают самую скоростную ракету в мире, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:28