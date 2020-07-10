Коронавирус
Телеканал RTVIВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 июля следует из отчета организации. Это рекордный суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом.
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В Москве экс-сотрудница банка осуждена за хищение 420 млн рублей
Суд в Москве приговорил к шести годам колонии 29-летнюю Дарью Южакову за мошенничество со средствами клиентов банка на 420 миллионов рублей, пишет «Интерфакс».
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В Костромской области субсидии на дезинфекцию получат 1800 бизнесменов
Кострома, 9 июля 2020, 18:04 — REGNUM В Костромской области 1800 предпринимателей могут претендовать на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса.
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США могут ввести налоги на товары из Франции на сумму до $700 млн
Правительство США рассматривает возможность обложить пошлинами товары из Франции из-за намерения Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ.
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Xiaomi запатентовала смартфон с двумя дисплеями и огромной камерой
Согласно новому патенту, компания Xiaomi работает над интересным смартфоном, обладающим полностью безрамочным дизайном, двумя экранами и одной огромной камерой лишь с единственным датчиком.
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Стали известны пары футбольных команд, которые сыграют в четвертьфинале Лиги Чемпионов и Лиги Европы UEFA, пишет «Коммерсантъ».
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Экономика
Инвесторы поставили рекордные $20 млрд против Tesla
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РБК 04:32
Общество
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Попова заявила о беспечности забывших на курортах о COVID-19 россиян
Радость россиян от возможности поехать отдыхать на курорты России приводит к беспечности и несоблюдении мер защиты от коронавирусной инфекции.
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Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским
Сергей Лазарев, отдыхающий в настоящее время в Сочи, прокомментировал слухи, которые распространяет пресса, о том, что его отношения с Алексом Малиновским заходят за рамки дружеских.
Киноафиша России 04:54
Общество
В Швейцарии суд обязал принять меры против секты «Свидетелей Иеговы»
Globallookpress В швейцарском Цюрихе суд оправдал эксперта по культам и доктора философских наук Регину Шписс, которая раскритиковала принципы секты "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ экстремистская организация).
РЕН ТВ 14:20
Происшествия
Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке
РИА Новости 05:25
Экономика
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Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Политика
Россия наложила вето на вторую резолюцию Германии и Бельгии по Сирии
Россия и Китай вновь наложили вето в Совете безопасности ООН на резолюцию Бельгии и Германии о доставке гуманитарной помощи в Сирию, пишет РИА Новости.
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Шоу-бизнес
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ФАН 13:40
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
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Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания
Evo-rus.com 08 июля в 13:25
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
Технологии
Facebook устранил неполадки, мешавшие работе приложений по всему миру
Facebook устранил неисправности в программном обеспечении для разработчиков (Facebook SDK), которые привели к неполадкам в работе многих популярных приложений.
Газета.Ru 11:32
Авто
Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник под маркой WEY
Компания Great Wall опубликовала первые официальные снимки нового рамного премиального внедорожник под маркой WEY.
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Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
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Футбол
«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России
Vprognoze.ru вчера в 15:42
Космос
Астрономы обнаружили новый источник углерода во Вселенной
Оказалось, что на последнем этапе жизни звезды, которые вдвое массивнее Солнца, создавали атомы углерода, переносившиеся на поверхность светила и уносившиеся со звездным ветром в межзвездную среду.
Evo-rus.com 01:17
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48