Коронавирус
Телеканал RTVIВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это следует из отчета организации 10 июля. Это рекордный суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом.
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Вторая волна коронавируса в мире: за сутки выявлено рекордное число заразившихся
Комсомольская правда10 июля в 22:17
Представители ВОЗ сообщили о рекордном числе заболевших коронавирусом
Российская газета10 июля в 21:14
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 16:20, Ашберн
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