Здоровье

РБКРБКВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%

Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Организация изучала данные, полученные после введения в России в 2003 году комплексных мер по контролю за алкоголем.
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с чего всё началось
Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили
 во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%

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