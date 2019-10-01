с чего всё началось

Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Организация изучала данные, полученные после введения в России в 2003 году комплексных мер по контролю за алкоголем.

ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%

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