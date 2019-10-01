Здоровье
Российская газетаВОЗ: Употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента
В результате употребление спиртного на душу населения снизилось в России на 43 процента. Отмечено и снижение смертности на 39 процентов у мужчин и на 36 процентов среди женщин. Уменьшилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя.
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с чего всё началось
Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Коммерсантъ07:50
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