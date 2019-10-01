с чего всё началось

В результате употребление спиртного на душу населения снизилось в России на 43 процента. Отмечено и снижение смертности на 39 процентов у мужчин и на 36 процентов среди женщин. Уменьшилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя.

ВОЗ: Употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента

Происшествия Подполковник МЧС покончил с собой в Подмосковье В подмосковном Переделкино обнаружено тело заместителя главы специального управления Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России подполковника Олега Жукова.

Театры В Москве прошло прощание с Марком Захаровым В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.

Политика Глава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку 25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.

Интернет WhatsApp начал тестирование функции исчезающих сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестирование функции исчезающих сообщений.

Шоу-бизнес Роман Эрики Герцег и Константина Меладзе прокомментировал инсайдер Константин Меладзе является продюсером группы „ВИА Гра“, в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет.

Политика Путин подписал указ об осеннем призыве в российскую армию Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в ряды ВС РФ. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.

Шоу-бизнес ГАИ проведет проверку после публикаций о нарушении правил ПДД Боярским Госавтоинспекция (ГАИ) проверит, нарушал ли актер Михаил Боярский правила дорожного движения (ПДД), сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.

Футбол Покер Гнабри помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в ЛЧ Мюнхенская «Бавария» добыла крупную победу над «Тоттенхэмом» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Футбол «Ювентус» одержал победу над «Байером» в матче ЛЧ В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» победил немецкий «Байер».

Политика Редактор РИА Новости пожаловался на «БДСМ-курсы» для военкоров в Крыму Редактор РИА Новости Святослав Павлов подал заявление в Главное военное следственное управление Следственного комитета России о превышении должностных полномочий организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019».

Политика Нидерланды попросили Россию о помощи с делом МН17 Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения МН17 под управлением прокурора Нидерландов, ранее объявила Цемаха причастным к этому делу: его называют то ключевым свидетелем, то подозреваемым.

Политика США одобрили продажу Украине Javelin, узнали СМИ Соединенные Штаты одобрили продажу Украине противотанковых комплексов Javelin, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Музыка Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».

Происшествия Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.

Происшествия Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Общество Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Шоу-бизнес 57-летняя Екатерина Андреева стала выглядеть еще моложе Многие восхитились тем, как молодо выглядит 57-летняя телезвезда. Екатерину даже сравнили с феей, нимфой и богиней.

Шоу-бизнес Пугачева сделала замечание Билану Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.