Коронавирус
Мойка78ВОЗ советует УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует УЕФА отменить все международные турниры до конца 2021 года — из-за ситуации с коронавирусом. Как сообщает бразильское издание Placar, такая рекомендация прозвучала в ходе видеоконфереции с участием УЕФА и ведущих клубов Европы 16 апреля.
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ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года (Placar)
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