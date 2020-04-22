Коронавирус
Мойка78ВОЗ советует УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует УЕФА отменить все международные турниры до конца 2021 года — из-за ситуации с коронавирусом. Как сообщает бразильское издание Placar, такая рекомендация прозвучала в ходе видеоконфереции с участием УЕФА и ведущих клубов Европы 16 апреля.
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Общество
В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы
Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать».
NewInform вчера в 05:19
Интернет
Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom
По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting.
ПРАЙМ 19:01
Хоккей
НХЛ отклонила контракт «Коламбуса» с Григоренко
Колумбус, США, 21 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Контракт российского нападающего Михаила Григоренко с клубом «Коламбус Блю Джекетс» отклонён Национальной хоккейной лигой (НХЛ). об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе команды.
REGNUM 01:14
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 153
Количество выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 28 человек и достигло 153.
Известия вчера в 23:18
Происшествия
В Хакасии скончался пациент с коронавирусом
В Хакасии скончался пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:22
Экономика
Депутатам Забайкалья предложат снизить налоги для бизнеса
Губернатор Забайкалья Александр Осипов внес в Заксобрание края законопроект о снижении налоговой ставки для предпринимателей, которые особенно пострадали в период распространения коронавируса.
Московский Комсомолец Чита 21:28
Транспорт
Вступили в силу новые правила передвижения по Москве
С 22 апреля вступили в силу новые правила передвижения по Москве.
Lenta.ru 17:01
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК 23:13
Общество
В Хабаровском крае ввели обязательный масочный режим
В Хабаровском крае ввели усиленный масочный режим.
Российская газета вчера в 21:31
Общество
Греф назвал сроки пика коронавируса в России
Председатель правления Сбербанка рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии COVID-19, сообщает DEITA.
Deita.ru 19:45
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
Общество
Ученый назвал главную психологическую проблему самоизоляции
Главной психологической проблемой самоизоляции является неопределенность сроков ее завершения, считает заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов.
РИА Новости 21:31
Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
Здоровье
США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса
Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд предупредил, что вторая волна коронавируса в стране может оказаться более тяжелой, чем первая.
Lenta.ru 22:11
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Здоровье
В медцентры Минобороны поставят около полумиллиона единиц медтехники
В многофункциональные медицинские центры Минобороны будет поставлено более полумиллиона единиц медтехники.
РЕН ТВ 22:15
Общество
В России объяснили рост числа заражений коронавирусом
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Общество
Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
Политика
Лукашенко пригрозил достать своих обидчиков из Москвы
Минск, 21 апреля 2020, 17:35 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, работники государственных СМИ и чиновники Белоруссии отвечают за свои слова.
REGNUM 10:35
Экономика
Производители чая заявили о возможном повышении цен
На мировом рынке может заметно подорожать чай, прогнозируют производители чайной продукции из-за пандемии.
АБН 23:07
Общество
Кадыров посоветовал всем мужчинам побриться наголо
Грозный, 20 апреля 2020, 17:46 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в условиях необходимости соблюдения режима самоизоляции и закрытия парикмахерских мужчинам самое время побриться наголо.
REGNUM вчера в 10:46
Общество
В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников
Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня.
Известия 17:18
Экономика
В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости 12:11
Здоровье
В Приморье число зараженных коронавирусом выросло на 75%
Количество официально подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Приморье выросло со 104 до 178, сообщает в среду пресс-служба правительства края.
ТАСС 23:04
Здоровье
Врач назвал главное отличие коронавируса от обычной простуды
Доктор медицинских наук Александр Аверьянов на Youtube канале журналиста Максима Шевченко рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды.
Газета.Ru 13:32
Технологии
Объявлена дата старта тестирования на антитела в России
Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 19:47
Общество
В России выбрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
Накануне 20 апреля «Вектор» сообщал, что клинические испытания вакцины от коронавируса в России планируется начать в июне.
Lenta.ru 15:45
Общество
Соловьев навсегда выгнал Ковтуна из своего шоу
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы на телеканале «Россия 1» навсегда выгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
ФАН 19:20