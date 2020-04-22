Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует УЕФА отменить все международные турниры до конца 2021 года — из-за ситуации с коронавирусом. Как сообщает бразильское издание Placar, такая рекомендация прозвучала в ходе видеоконфереции с участием УЕФА и ведущих клубов Европы 16 апреля.

ВОЗ советует УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

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