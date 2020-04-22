Коронавирус
Мойка78ВОЗ советует УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует УЕФА отменить все международные турниры до конца 2021 года — из-за ситуации с коронавирусом. Как сообщает бразильское издание Placar, такая рекомендация прозвучала в ходе видеоконфереции с участием УЕФА и ведущих клубов Европы 16 апреля.
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ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года (Placar)
Sports.ruвчера в 19:35
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Журнал Авто.ру 20 апреля в 04:56
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Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
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