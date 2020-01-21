с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения проведет в среду экстренное заседание из-за короновируса, обнаруженного в Китае. Количество смертельных исходов уже достигло четырех.

Политика Турция начала новый этап бурения на шельфе Кипра Официальный представитель турецкого МИДа Хами Аксой сообщил, что Турция начала очередной этап разведки месторождений углеводородов на шельфе Кипра — для проведения работ к югу от острова уже прибыло буровое судно.

Армия и оружие Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1» Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

Политика Кадыров опроверг слухи о своей отставке Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.

Экономика Пенсионная реформа: Россию опять ждет шок Кстати, претензии большинства депутатов в ходе встреч с новым премьером Михаилом Мишустиным касались именно авторов всевозможных реформ последних лет, в том числе пенсионной.

Экономика Экспорт живого скота запретили в Казахстане Запрет на вывоз из Казахстана распространяется на живое поголовье мелкого и крупного рогатого скота.

Общество Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати По данным издания, в колонии прошла прокурорская проверка, один из проверяющих застал Улюкаева сидящим на кровати — это запрещено делать в дневное время.

Политика Медведев назвал причины отставки правительства Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.

Теннис Александрова победила в первом круге Australian Open Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Швейцарии Хиль Белен Тайхман в первом круге Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.

Интернет Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.