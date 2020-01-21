Здоровье
Политическая ЭкспертизаВОЗ созывает экстренное заседание из-за китайского вируса
Всемирная организация здравоохранения проведет в среду экстренное заседание из-за короновируса, обнаруженного в Китае. Количество смертельных исходов уже достигло четырех.
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с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета в среду, 22 января 2020 года, из-за вспышки нового коронавируса в Китае, сообщает организация в Twitter.Коммерсантъ13:44
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