Здоровье
Политическая ЭкспертизаВОЗ созывает экстренное заседание из-за китайского вируса
Всемирная организация здравоохранения проведет в среду экстренное заседание из-за короновируса, обнаруженного в Китае. Количество смертельных исходов уже достигло четырех.
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с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета в среду, 22 января 2020 года, из-за вспышки нового коронавируса в Китае, сообщает организация в Twitter.Коммерсантъвчера в 13:44
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Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана
Десять граждан Узбекистана, по предварительным данным, погибли при пожаре в Томской области, сообщает МЧС республики.
Политика
Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране
Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.
Теннис
Шарапова проиграла в первом круге Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису 19-й сеянной турнира хорватке Донне Векич и покинула соревнования.
Религия
На Урале планируется построить самый большой храм в мире
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Происшествия
Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы
Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА "Новости".
Политика
В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа
Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Экономика
Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s
Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-.
Политика
В Конституции могут изменить требования к депутатам Госдумы
Членом Совета Федерации, согласно проекту, может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.
Общество
В Петербурге побит температурный рекорд 1957 года
«Сегодня, 21 января, уже в 6:00 температура воздуха в Северной столице достигла +4,8 °С. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 года и составлявший +4,6 °С», — написал Леус на своей странице в Facebook.
Хоккей
Финляндия стала соперником России по полуфиналу юношеской Олимпиады
Финляндия стала соперником России по полуфиналу турнира в Лозанне. Во втором полуфинале сыграют Канада и США.
Общество
Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Политика
Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку
Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Общество
Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян
Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
Космос
Из лунной пыли смогли добыть кислород
Благодаря полученным образцам лунного реголита — рыхлой пыли, камней и грязи с поверхности Луны — стало известно, что в этом материале присутствует большой процент кислорода — от 40% до 45%.
Общество
В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день
Американцы Джек и Харриет Моррисон, прожившие в совместном браке 65 лет, умерли в один день в доме престарелых американского города Сент-Луис (штат Миссури).
Общество
Россияне считают идеальной семью с двумя или тремя детьми
Как следует из опроса Фонда «Общественное мнение», основным препятствием для того, чтобы завести ребенка, сограждане считают отсутствие стабильного дохода и жилья и материальные затраты на содержание нового члена семьи.
Здоровье
В Китае признали передачу коронавируса от человека к человеку
Наньшань рассказал о случае в провинции Гуандун, где случаи нового типа коронавируса были зарегистрированы у двух человек.
Шоу-бизнес
64-летняя Лариса Долина постройнела и похорошела
На сцену поздравить исполнительницу вышли ее коллеги, среди которых была Лариса Долина. 64-летняя певица стала главной звездой вечера.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских титулов
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских титулов К слову, досталось Меган Маркл и в других сферах.
Армия и оружие
Украинские военные заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Фигурное катание
Мишин ответил канадцу, предложившему Туктамышевой сменить гражданство
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматом увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Энергетика
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, написал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон в Facebook.
Политика
Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.
Армия и оружие
Российские РЛС смогли обнаружить «невидимки» F-35 у границ Ирана
Российские средства ПВО зафиксировали шесть американских истребителей-невидимок пятого поколения F-35 у границ Ирана через несколько часов после ракетного удара по американским базам 8 января, сообщила «Российская газета» со ссылкой на и.о. главы МИД России Сергея Лаврова.