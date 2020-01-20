с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения проведет в среду экстренное заседание из-за короновируса, обнаруженного в Китае. Количество смертельных исходов уже достигло четырех.

Энергетика Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".

Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.

Политика Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.

Теннис Шарапова проиграла в первом круге Australian Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису 19-й сеянной турнира хорватке Донне Векич и покинула соревнования.

Политика В Конституции могут изменить требования к депутатам Госдумы Членом Совета Федерации, согласно проекту, может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Общество В Петербурге побит температурный рекорд 1957 года «Сегодня, 21 января, уже в 6:00 температура воздуха в Северной столице достигла +4,8 °С. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 года и составлявший +4,6 °С», — написал Леус на своей странице в Facebook.

Общество Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.

Общество Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка.

Политика Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.

Космос Из лунной пыли смогли добыть кислород Благодаря полученным образцам лунного реголита — рыхлой пыли, камней и грязи с поверхности Луны — стало известно, что в этом материале присутствует большой процент кислорода — от 40% до 45%.

Общество Россияне считают идеальной семью с двумя или тремя детьми Как следует из опроса Фонда «Общественное мнение», основным препятствием для того, чтобы завести ребенка, сограждане считают отсутствие стабильного дохода и жилья и материальные затраты на содержание нового члена семьи.

Шоу-бизнес 64-летняя Лариса Долина постройнела и похорошела На сцену поздравить исполнительницу вышли ее коллеги, среди которых была Лариса Долина. 64-летняя певица стала главной звездой вечера.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматом увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Происшествия В Охотском море загорелся траулер Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.

Энергетика На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, написал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон в Facebook.

Политика Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.