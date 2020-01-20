Здоровье

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Всемирная организация здравоохранения проведет в среду экстренное заседание из-за короновируса, обнаруженного в Китае. Количество смертельных исходов уже достигло четырех.
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с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета в среду, 22 января 2020 года, из-за вспышки нового коронавируса в Китае, сообщает организация в Twitter
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Коммерсантъвчера в 13:44

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ВОЗ созывает экстренное заседание из-за коронавируса в Китае

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Эксперты ВОЗ на экстренном заседании обсудят новый тип коронавируса

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Ведомостивчера в 13:31

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Комитет по чрезвычайной ситуации ВОЗ соберется на экстренную встречу

Эхо Москвывчера в 19:03

ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае

РИА Новостивчера в 13:20
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Газета.Ru 00:40
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Благодаря полученным образцам лунного реголита — рыхлой пыли, камней и грязи с поверхности Луны — стало известно, что в этом материале присутствует большой процент кислорода — от 40% до 45%.
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