с чего всё началось

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Технологии Глава Alphabet предупредил об угрозах искусственного интеллекта Бывший гендиректор Google Сундар Пичаи, который теперь возглавляет головную компанию поисковика Alphabet, написал колонку для Financial Times об искусственном интеллекте.

Здоровье Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.

Политика Зеленский сказал, при каком условии уйдет в отставку РИА "Новости" Президент Украины Владимир Зеленский назвал в интервью The Times of Israel условие, при котором он может подать в отставку — этому может способствовать обвинение президента во взяточничестве.

Общество Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».

Хоккей Сборная России разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских ОИ Встреча завершилась со счетом 9:0. В составе победителей четыре шайбы забросил Матвей Мичков, хет-трик оформил Иван Мирошниченко, также отличились Иль Квочко и Кирилл Долженков, передает "Газета.ru".

Авто Volkswagen предсказал окончание эры автопроизводителей По мнению топ-менеджера, время традиционных автопроизводителей подходит к концу, а молодые водители все чаще рассматривают машины не как средство передвижения, а в качестве гаджетов на колесах.