Общество

ТАССТАССВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета в среду, 22 января 2020 года, из-за вспышки нового коронавируса в Китае, сообщает организация в Twitter
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Коммерсантъ13:44

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ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

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ВОЗ проведет экстренное заседание из-за вспышки нового вируса в Китае

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