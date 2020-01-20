Здоровье

ТАССТАССВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета в среду, 22 января 2020 года, из-за вспышки нового коронавируса в Китае, сообщает организация в Twitter
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