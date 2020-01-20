с чего всё началось

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Политика Эксперт объяснил увольнение Чайки и выдвижение Краснова на пост генпрокурора Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин объяснил, почему президент России Владимир Путин решил уволить с поста генпрокурора России Юрия Чайку и выдвинуть на эту должность человека из другого ведомства - заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова.

Политика В Госдуме рассказали об изменениях в Конституции Представители президента при рассмотрении в Госдуме проекта закона о поправках в Конституцию Андрей Клишас и Павел Крашенинников разъяснили детали готовящихся изменений: В свою очередь, представитель президента Павел Крашенинников разъяснил роль Госсовета.

Теннис Новак Джокович вышел во второй круг Australian Open Сербский теннисист Новак Джокович выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа в матче первого раунда турнира серии Большого шлема Australian Open.

Шоу-бизнес Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards Свершилось \: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards Оба актера были номинированы на премию: за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу" и за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде".

Игры Разработчики Dying Light 2 перенесли релиз игры Here's the Dying Light 2 Development Update. pic.twitter.com / CKMkAe2eD7 — Dying Light (@ DyingLightGame) 20 января 2020 г. Напомним, ранее другая польская студия CD Project RED перенесла релиз компьютерной игры Cyberpunk 2077 на 17 апреля 2020 года.

Энергетика Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти "Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Космос SpaceX успешно испытала систему спасения экипажа корабля Crew Dragon Американская компания SpaceX провела испытательный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим кораблем Crew Dragon с целью проверки надежности системы эвакуации экипажа на случай аварии.

Политика Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, на котором будет обсуждаться доклад ОЗХО по инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году, сообщила пресс-служба британского постпредства.

Общество Байден назвал гаденышами предпринимателей из Кремниевой долины Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден рассказал о своих расхождениях с бывшим американским лидером Бараком Обамой в отношении к деятельности предпринимателей из Кремниевой долины, назвав их гаденышами.

Шоу-бизнес Волочкова анонсировала свою свадьбу Балерина Анастасия Волочкова во время празднования своего дня рождения анонсировала предстоящую свадьбу с избранником, имя которого она не раскрыла, сообщает портал StarHit.