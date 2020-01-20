с чего всё началось

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Шоу-бизнес У Пелагеи нашли элитную недвижимость По данным газеты, после развода особняк достанется Пелагее, но при условии, что она больше не будет требовать вложений в недвижимость от бывшего мужа.

Общество Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.

Наука Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.

Общество Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Происшествия Голунова допросили как потерпевшего по делу о превышении полномочий Журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова допросили в качестве потерпевшего по делу о превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.

Политика Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.

Общество Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров Дроздов напомнил, что в 2020 году выход на пенсию будет отложен для 800 тысяч жителей России.

Политика Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.

Общество Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737 MAX, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.