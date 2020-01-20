с чего всё началось

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Политика Бывший адвокат Януковича стал замглавы госбюро расследований Украины Бывший адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Бабиков стал заместителем директора госбюро расследований Украины (ГБР), соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Технологии На серверы Huawei установят РЕД ОС Основой комплексного решения Huawei и РЕД СОФТ станут серверы Taishan 200 (модель 2280) и российская импортонезависимая операционная система РЕД ОС.

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Происшествия Посольство проверит сообщения о задержании рэпера Гуфа в ОАЭ Посольство России в ОАЭ начало проверку после появившихся в СМИ сообщений о задержании российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в аэропорту в Абу-Даби.

Общество В Госдуме оценили сроки принятия закона о маткапитале на первенца Ранее газета «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб сообщала, что материнский капитал на рождение первого ребёнка могут начать оформлять уже весной.