Здоровье

ТАССТАССВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Читать в источнике
Комментировать32
с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета в среду, 22 января 2020 года, из-за вспышки нового коронавируса в Китае, сообщает организация в Twitter
.
Коммерсантъ13:44

Подробнее о событии

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

ТАСС14:25

ВОЗ проведет экстренное заседание из-за вспышки нового вируса в Китае

РБК14:04

ВОЗ созвала экстренное заседание из-за нового китайского коронавируса

Московский Комсомолец13:41

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за вспышки коронавируса

Коммерсантъ13:44

ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае

Известия14:00

ВОЗ проведёт экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае

RT на русском13:34

ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае

РИА Новости13:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Экономика

Аналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года

Средние цены на авиабилеты из российской столицы в Прагу и Берлин за год сократились значительнее всего — на 34 процента.
РИА Новости 04:36
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Интерфакс 14:01
Происшествия

Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК

В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Lenta.ru 15:17
Политика

Бывший адвокат Януковича стал замглавы госбюро расследований Украины

Бывший адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Бабиков стал заместителем директора госбюро расследований Украины (ГБР), соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
РИА Новости 15:59
Армия и оружие

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Известия 15:09
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
ТАСС 09:46
Политика

Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

Lenta.ru вчера в 18:36
Армия и оружие

Лукашенко сменил министра обороны Белоруссии

BFM.ru 14:20
Политика

Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции России

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.
Компания 09:07
Технологии

На серверы Huawei установят РЕД ОС

Основой комплексного решения Huawei и РЕД СОФТ станут серверы Taishan 200 (модель 2280) и российская импортонезависимая операционная система РЕД ОС.
IT-World 07:09
Общество

Американец купил подержанный диван и нашел в нем 43 тысячи долларов

Кирби обратился в комиссионный магазин, чтобы найти предыдущего владельца дивана.
Snob.ru 14:31
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Происшествия

Посольство проверит сообщения о задержании рэпера Гуфа в ОАЭ

Посольство России в ОАЭ начало проверку после появившихся в СМИ сообщений о задержании российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в аэропорту в Абу-Даби.
РБК 15:02
Общество

В Госдуме оценили сроки принятия закона о маткапитале на первенца

Ранее газета «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб сообщала, что материнский капитал на рождение первого ребёнка могут начать оформлять уже весной.
RT на русском 10:24
Кино

Журнал Empire назвал лучшие фильмы XXI века

ToDay News Ufa 08:51
Футбол

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 2:0

LiveSport.ru вчера в 13:20
Гаджеты

Nvidia GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат до 20 ГБ памяти GDDR6

Основой видеокарт могут стать графические процессоры GA103 и GA104 . Первый получит GeForce RTX 3080, а вторым оснастят GeForce RTX 3070.
ToDay News Ufa вчера в 23:11
Общество

Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет

В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
РИА Новости 10:25
Футбол

В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд

Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
РИА Новости 09:08
Политика

Власти США ужесточат выдачу виз для приезжающих рожать туристов

Соединенные Штаты планируют ужесточить правила выдачи визы для беременных туристов, чтобы прекратить "родильный туризм".
МонаВиста 10:25
Политика

Аятолла Хаменеи назвал причины ненависти США к Ирану

Ненависть США по отношению к Ирану вызвана привлекательностью республики как страны, дающей отпор американской агрессии, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 20 января на своей странице в Twitter.
Красная весна 13:36
Политика

Зеленский предложил создать историю Украины с неконфликтными именами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране построить общую историю с неконфликтными именами героев.
Известия 02:06
Шоу-бизнес

Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
ТВ Центр 01:09
Происшествия

Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией

RT на русском 11:37
Спорт

Большунов увеличил отрыв от Клебо в общем зачете Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов упрочил лидерство в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
ProstoProSport вчера в 14:03
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G получит 100-кратный зум

Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra получили достойные характеристики.
ToDay News Ufa вчера в 23:02
Здоровье

Минздрав предложил ввести постконтактную профилактику ВИЧ

Для общественного обсуждения Минздрав разместил проект нового порядка оказания медпомощи, сообщает «Коммерсантъ».
Новые Известия 00:46
Здоровье

В России заработали новые правила лечения по полису ОМС

В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Актуальные Новости вчера в 03:14
Футбол

«Интер» сделал официальное предложение по трансферу Эриксена

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио сообщил, что клуб сделал предложение «Тоттенхэм Хотспур» по трансферу полузащитника Кристиана Эриксена.
Чемпионат 15:15
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам российским фильмом

Газета.Ru 02:54
ещё по теме
Главное