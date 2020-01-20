Здоровье

Говорит МоскваГоворит МоскваВОЗ созывает экстренное заседание из-за вспышки коронавируса в Китае

Коронавирус нового типа был выявлен местными специалистами 7 января. Также случаи заражения были зафиксированы в Сингапуре, Таиланде и Японии.
Читать в источнике
Комментировать57
с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета в среду, 22 января 2020 года, из-за вспышки нового коронавируса в Китае, сообщает организация в Twitter
.
Коммерсантъ13:44

Подробнее о событии

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

ТАСС14:25

ВОЗ проведет экстренное заседание из-за вспышки нового вируса в Китае

РБК14:04

ВОЗ проведёт экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае

RT на русском13:34

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за вспышки коронавируса

Коммерсантъ13:44

ВОЗ созвала экстренное заседание из-за нового китайского коронавируса

Московский Комсомолец13:41

ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае

Известия14:00

ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае

РИА Новости13:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости 20:13
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту

Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РИА Новости 20:36
Политика

Рабочая группа призвала определить в Конституции статус Госсовета

Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию выступили за установление в основном законе самостоятельного статуса Госсовета и определение ключевых вопросов его статуса.
RT на русском 06:54
Здоровье

И.о. министра труда: частные клиники для пожилых не заменят ОМС

Частные медицинские организации, оказывающие услуги для людей старше 64 лет, не будут замещать работу медицинских учреждений в рамках ОМС, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает 20 января пресс-служба ведомства.
Красная весна 05:58
Общество

Россияне рассказали, что мешает завести больше одного ребенка

Завести двоих детей планируют 35% опрошенных бездетных россиян. 36% семей, имеющих одного ребенка, хотят второго.
URA.Ru 21:47
Политика

США планируют ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристов

Соединенные Штаты Америки намерены ужесточить правила выдачи виз для туристов, которые приезжают в страну рожать ради автоматического приобретения гражданства США их детьми, сообщает информационный портал Axios, со ссылкой на свои источники.
ФАН вчера в 23:53
Общество

Boeing выявила новые проблемы у самолета 737 MAX

Американская компания Boeing обнаружила в программном обеспечении самолета 737 MAX недочеты, о которых ранее было не известно.
РЕН ТВ 11:47
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ТАСС 11:43
Энергетика

Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии

РИА Новости 14:10
Общество

Пьяных нарушителей предложили направлять на лечение насильно

Право направлять на обязательное лечение нарушителей предлагается дать судам.
Газета.Ru 21:10
Общество

Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Вести.Ru 08:20
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
РБК 20:14
Музыка

Русские священники покорили жюри французского «Голоса»

Gazeta.SPb 17:56
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 05:44
Экономика

Россия нарастила запасы монетарного золота в 2019 году

Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций.
REGNUM 10:49
Политика

Зеленский заявил о начале диалога с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что благодаря началу его диалога с российским лидером Владимиром Путиным Киеву удалось вернуть заключённых и корабли, также стороны смогли договориться о саммите в нормандском формате.
RT на русском 03:57
Музыка

В Британии выпустили монету в честь группы Queen

Инфорос 10:47
Хоккей

Игроки НХЛ составили топ-5 хоккеистов лиги. В нем нет россиян

В опросе приняли участие 392 хоккеиста из всех команд лиги. Отметим, что в топ-5 не попал ни один российский хоккеист.
Матч ТВ 15:04
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru 07:14
Происшествия

В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли три человека

Аргументы и Факты 22:15
Экономика

«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Газета.Ru вчера в 14:41
Здоровье

В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку

Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Известия 10:51
Происшествия

Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Российская газета 18:23
Политика

Юристы Белого дома назвали импичмент Трампа искажением конституции

Команда юристов президента США Дональда Трампа назвала процедуру импичмента нарушением конституции страны и призвала сенат оправдать американского лидера, сообщает 20 января The Hill.
Известия 15:08
Армия и оружие

В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США

РБК 17:22
Музыка

Крутой не «крут» или почему Димаш не считает свои песни искусством

Версия.Инфо 18 января в 12:14
Происшествия

Пять человек погибли во время пожара в Томской области

Площадь пожара составила 208 кв.м, его причина устанавливается. В настоящее время устанавливают личности погибших.
Интерфакс 21:19
Хоккей

Сборная России разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских ОИ

Встреча завершилась со счетом 9:0. В составе победителей четыре шайбы забросил Матвей Мичков, хет-трик оформил Иван Мирошниченко, также отличились Иль Квочко и Кирилл Долженков, передает "Газета.ru".
Радио Sputnik 13:23
Кино

«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката

News.ru вчера в 15:24
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Lenta.ru 19:52
ещё по теме
Главное