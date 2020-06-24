Коронавирус
РИА НовостиВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом
На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. На данный момент, отметил он, COVID-19 заболели уже свыше 9,1 миллиона человек.
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Армия и оружие
Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО
Аргументы и Факты 23 июня в 18:56
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 23 июня в 16:37
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Общество
Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США
Немецкая автомобильная компания Audi разрывает контракт с телеведущей Ксенией Собчак, которая была ее амбассадором в России, из-за слов о протестах в США, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя производителя Вернера Нойхольда.
Газета.Ru вчера в 15:45
Общество
Минфин решил отложить рассмотрение новой пенсионной системы
Минфин предложил перенести рассмотрение проекта о новой системе пенсионных накоплений.
ФедералПресс вчера в 22:54
Космос
В НАСА сообщили, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю
ИА Красная Весна вчера в 15:54
Общество
Бывший чиновник растянул в центре Москвы плакат с Гитлером
Говорит Москва вчера в 11:07
Кино
Леонардо ДиКаприо спродюсирует фильм о спасении горилл для Netflix
ProfiСinema.ru вчера в 06:55
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Как уточняется на карте, представленной на сайте Гидрометцентра, в столичном регионе и Санкт-Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, что соответствует норме.
РИА Новости вчера в 20:44
Футбол
«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальти
Финал Кубка Украины пройдет 8 июля. Соперником «Ворсклы» станет киевское «Динамо».
Metaratings вчера в 15:14
Происшествия
В Приангарье погиб подросток, попав под дорожный каток
Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия.
ТАСС вчера в 21:20
Общество
Макаревич отметил, что парад Победы ему не нужен
Сегодня, 24 июня, в Москве и других городах прошел парад Победы.
Слово и Дело вчера в 06:58
Армия и оружие
Возле российской базы Хмеймим сбили два беспилотника террористов
Возле базы РФ Хмеймим в Сирии российские военные сбили беспилотники террористов, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
Аргументы и Факты 23 июня в 16:15
Общество
Аллерголог назвал неожиданную пользу от масочного режима
Известный врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал о неожиданной пользе от масочного режима на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.
Online47.ru вчера в 21:41
Армия и оружие
Боевая техника времен ВОВ приняла участие в параде на Красной площади
Боевая техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения показали на параде Победы в Москве.
Народные новости вчера в 05:24
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Авто
Новый BMW 2-Series Active Tourer получит изогнутый дисплей
Самым заметным изменением по сравнению предшественником является наличие огромного изогнутого дисплея, который объединяет экраны новой цифровой панели приборов и информационно-развлекательной системы, позволяя пассажирам самостоятельно управлять различными функциями автомобиля, включая систему HVAC.
32CARS.ru 23 июня в 05:41
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru вчера в 04:15
Общество
В регионах Поволжья открылись первые участки для голосования по поправкам в конституцию
Рекордное число наблюдателей Наблюдать за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в регионах Приволжского федерального округа вызвались десятки тысяч представителей политических партий, общественных объединений, ветеранских организаций, а также самовыдвиженцы.
ТАСС вчера в 23:58
Космос
Ученый рассказал, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе
Высокая радиация и галактическое излучение не позволит жить людям на Луне и Марсе, заявил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков, 25 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 00:36
Общество
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко социально дистанцировался
Барнаул, 25 июня 2020, 07:49 — REGNUM Пренебрежение мерами индивидуальной защиты в период эпидемии коронавируса в Алтайском крае привело к закономерному итогу.
REGNUM 00:49
Шоу-бизнес
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня 23 июня в 14:30
Общество
В июле семьи с детьми снова получат по 10 тысяч рублей
Второй раз по 10 тысяч рублей получат российские семьи с детьми в июле.
Pressa40 23 июня в 11:11
Шоу-бизнес
Директор «Уральских пельменей» объяснил, почему Михалкова покинула шоу
Актриса Юлия Михалкова покинула программу «Уральские пельмени», потому что её недооценивали.
News.ru вчера в 09:08
Общество
В Гидрометцентре предупредили о повышенном уровне солнечного излучения
Ученый отметил, что очень высокий и высокий уровни УФ-индекса в ближайшее время будут отмечены в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на юге Сибири.
Радио Комсомольская правда вчера в 05:57
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
RT на русском вчера в 23:07