Коронавирус

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На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. На данный момент, отметил он, COVID-19 заболели уже свыше 9,1 миллиона человек.
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Коронавирус в России и мире. Главное на 25 июня

Телеканал 360°вчера в 23:00

Глава ВОЗ ожидает более 10 миллионов заразившихся коронавирусом в мире

Говорит Москвавчера в 11:57

Четыре миллиона за последний месяц к 10 тысячам за первый. В ВОЗ ждут 10-миллионного заболевшего коронавирусом

Фонтанка.Рувчера в 14:10

ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом

РИА Новостивчера в 13:26

ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире вскоре превысит 10 млн

Комсомольская правдавчера в 12:05

ВОЗ спрогнозировала 10 млн зараженных COVID-19 в мире на следующей неделе

РБКвчера в 16:05

ВОЗ прогнозирует, что число случаев заражения коронавирусом в мире скоро превысит 10 млн

ТАССвчера в 11:52
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Армия и оружие

Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО

Аргументы и Факты 23 июня в 18:56
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 23 июня в 16:37
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
2,5K
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3K
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
3K
Общество

Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США

Немецкая автомобильная компания Audi разрывает контракт с телеведущей Ксенией Собчак, которая была ее амбассадором в России, из-за слов о протестах в США, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя производителя Вернера Нойхольда.
Газета.Ru вчера в 15:45
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Общество

Минфин решил отложить рассмотрение новой пенсионной системы

Минфин предложил перенести рассмотрение проекта о новой системе пенсионных накоплений.
ФедералПресс вчера в 22:54
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Космос

В НАСА сообщили, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю

ИА Красная Весна вчера в 15:54
Общество

Бывший чиновник растянул в центре Москвы плакат с Гитлером

Говорит Москва вчера в 11:07
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Кино

Леонардо ДиКаприо спродюсирует фильм о спасении горилл для Netflix

ProfiСinema.ru вчера в 06:55
Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Как уточняется на карте, представленной на сайте Гидрометцентра, в столичном регионе и Санкт-Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, что соответствует норме.
РИА Новости вчера в 20:44
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Футбол

«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальти

Финал Кубка Украины пройдет 8 июля. Соперником «Ворсклы» станет киевское «Динамо».
Metaratings вчера в 15:14
Происшествия

В Приангарье погиб подросток, попав под дорожный каток

Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия.
ТАСС вчера в 21:20
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Общество

Макаревич отметил, что парад Победы ему не нужен

Сегодня, 24 июня, в Москве и других городах прошел парад Победы.
Слово и Дело вчера в 06:58
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Армия и оружие

Возле российской базы Хмеймим сбили два беспилотника террористов

Возле базы РФ Хмеймим в Сирии российские военные сбили беспилотники террористов, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
Аргументы и Факты 23 июня в 16:15
4
Общество

Аллерголог назвал неожиданную пользу от масочного режима

Известный врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал о неожиданной пользе от масочного режима на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.
Online47.ru вчера в 21:41
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Армия и оружие

Боевая техника времен ВОВ приняла участие в параде на Красной площади

Боевая техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения показали на параде Победы в Москве.
Народные новости вчера в 05:24
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
6,9K
Авто

Новый BMW 2-Series Active Tourer получит изогнутый дисплей

Самым заметным изменением по сравнению предшественником является наличие огромного изогнутого дисплея, который объединяет экраны новой цифровой панели приборов и информационно-развлекательной системы, позволяя пассажирам самостоятельно управлять различными функциями автомобиля, включая систему HVAC.
32CARS.ru 23 июня в 05:41
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
57
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru вчера в 04:15
3,1K
Общество

В регионах Поволжья открылись первые участки для голосования по поправкам в конституцию

Рекордное число наблюдателей Наблюдать за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в регионах Приволжского федерального округа вызвались десятки тысяч представителей политических партий, общественных объединений, ветеранских организаций, а также самовыдвиженцы.
ТАСС вчера в 23:58
1
Космос

Ученый рассказал, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе

Высокая радиация и галактическое излучение не позволит жить людям на Луне и Марсе, заявил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков, 25 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 00:36
1
Общество

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко социально дистанцировался

Барнаул, 25 июня 2020, 07:49 — REGNUM Пренебрежение мерами индивидуальной защиты в период эпидемии коронавируса в Алтайском крае привело к закономерному итогу.
REGNUM 00:49
2
Шоу-бизнес

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
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Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня 23 июня в 14:30
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Общество

В июле семьи с детьми снова получат по 10 тысяч рублей

Второй раз по 10 тысяч рублей получат российские семьи с детьми в июле.
Pressa40 23 июня в 11:11
6,5K
Шоу-бизнес

Директор «Уральских пельменей» объяснил, почему Михалкова покинула шоу

Актриса Юлия Михалкова покинула программу «Уральские пельмени», потому что её недооценивали.
News.ru вчера в 09:08
1
Общество

В Гидрометцентре предупредили о повышенном уровне солнечного излучения

Ученый отметил, что очень высокий и высокий уровни УФ-индекса в ближайшее время будут отмечены в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на юге Сибири.
Радио Комсомольская правда вчера в 05:57
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Общество

В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
RT на русском вчера в 23:07
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