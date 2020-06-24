Коронавирус

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На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. На данный момент, отметил он, COVID-19 заболели уже свыше 9,1 миллиона человек.
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ВОЗ спрогнозировала 10 млн зараженных COVID-19 в мире на следующей неделе

РБК16:05

Четыре миллиона за последний месяц к 10 тысячам за первый. В ВОЗ ждут 10-миллионного заболевшего коронавирусом

Фонтанка.Ру14:10

ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом

РИА Новости13:26

В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом до 10 млн

Росбалт13:41

ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире вскоре превысит 10 млн

Комсомольская правда12:05

Глава ВОЗ ожидает более 10 миллионов заразившихся коронавирусом в мире

Говорит Москва11:57

ВОЗ прогнозирует, что число случаев заражения коронавирусом в мире скоро превысит 10 млн

ТАСС11:52
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Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
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Происшествия

На Камчатке нашли вещи пропавших после крушения катера моряков

Спасатели на Камчатке в ходе поисковых мероприятий обнаружили вещи и документы моряков, которые пропали после крушения катера в Авачинской бухте, сообщает краевой главк МЧС России.
RT на русском 19:32
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Политика

МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму

Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной», сообщили в МИД Украины.
RT на русском 20:39
Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
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Политика

Трамп заявил, что в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в городе Вашингтон никогда не будет «автономной зоны», как в Сиэтле.
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Учёные предположили наличие жизни на шестой луне Юпитера

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«Урал» вышел в полуфинал Кубка России

Футболисты "Урала" стали последними участниками полуфинала Кубка России, обыграв в Ярославле местный "Шинник" со счетом 2:0.
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Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко

Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
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Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
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Игры

В Cyberpunk 2077 герой сможет взбираться на небоскрёбы

Ведущий левел-дизайнер Cyberpunk 2077 Майлс Тост побеседовал с изданием NightCitylife.de и, в частности, рассказал о том, что в определённых моментах герой сможет взбираться на небоскрёбы и другие здание.
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Ким Кардашьян продемонстрировала очень тонкую талию в корсете

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В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи

В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» вошел в Средиземное море

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в среду вошел в Средиземное море.
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Opel представил кроссовер Mokka нового поколения

Компания Opel официально представила кроссовер Opel Mokka второго поколения.
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Собчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме

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Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран

Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
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Google введет функцию автоматического удаления истории пользователей

Компания Google намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений и данных об активности пользователей в интернете по прошествии полутора лет.
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Колесников увидел избиение человека у Красной площади за 15 минут до парада

Журналист Андрей Колесников оказался свидетелем инцидента на Красной площади до начала Парада Победы.
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