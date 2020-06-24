На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. На данный момент, отметил он, COVID-19 заболели уже свыше 9,1 миллиона человек.

ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом

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