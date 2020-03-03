Здоровье

РБКРБКВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа

Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
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ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа

РБК13:41

Глава ВОЗ заявил, что смертность от нового коронавируса выше, чем от сезонного гриппа

ТАСС11:21

ВОЗ: Коронавирус обогнал сезонный грипп по смертности

Фонтанка.Ру11:56

В ВОЗ рассказали об уровне смертности от коронавируса

РИА Новости11:51

В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа

Известия11:48

Глава ВОЗ сравнил смертность от коронавируса и гриппа

Взгляд.ру11:28

Глава ВОЗ: смертность от коронавируса выше, чем от гриппа

Коммерсантъ12:19
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Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»

Piter.tv вчера в 23:53
Политика

Порошенко отказался комментировать выступление сына с рэпером Face

Известия 07:21
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Общество

Абрамович погасил долги Федора Достоевского

Карточные долги Федора Достоевского заплатил олигарх Роман Абрамович в казино в Висбадене.
ToDay News Ufa 12:41
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
РБК 06:34
Политика

В Раде предложили отправить Пристайко в отставку из-за слов о 9 Мая

Депутат Рады Юрий Бойко потребовал отправить в отставку главу МИД Украины Вадима Пристайко из-за его высказываний о праздновании Дня Победы.
РИА Новости 11:31
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК 10:20
Армия и оружие

США пообещали снабдить Турцию боеприпасами для операции в Идлибе

РБК 10:29
Общество

У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус

Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
Известия 13:30
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Политика

Премьер-министр Украины снова подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке.
Пятый канал 13:45
Футбол

Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций

Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
REGNUM 13:37
Музыка

Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big

Газета.Ru 01:02
Политика

В Правительстве Дагестана произошли кадровые изменения

Сегодня, 3 марта, глава Дагестана Владимир Васильев произвел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве.
Махачкалинские известия 12:45
Здоровье

Жителям Грузии рекомендовали отказаться от наличных из-за коронавируса

Минздрав Грузии в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа рекомендует гражданам стараться не использовать наличные деньги.
News.ru 11:30
Политика

Лукашенко рассказал о кредите США на трубопровод

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что США могут предоставить республике дешевый кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти.
Lenta.ru 05:35
Шоу-бизнес

Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Газета.Ru 07:35
Космос

Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса

Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
AstroNews.ru вчера в 08:05
Общество

Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
РИА Новости 02:07
Политика

Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РБК 12:57
Хоккей

Скабелка о 0:3 от «Магнитки»: «Барыс» был не совсем готов к такой игре. Они здорово прессинговали»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мыслями после поражения от «Магнитки» (0:3, 1-1) во втором матче серии Кубка Гагарина.
Sports.ru 12:10
Происшествия

СК начал проверку гибели курсанта академии МЧС в Московской области

Следователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале.
РБК 13:58
Политика

Мишустин назначил Тимура Максимова замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.
ТАСС 14:10
Хоккей

«Салават Юлаев» победил «Авангард» в овертайме и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над омским «Аванардом» во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:58
Футбол

Алексей Миранчук рассказал, что Смолов зовет его в чемпионат Испании

Metaratings 09:04
Экономика

ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Коммерсантъ 10:23
Происшествия

Задержанного ректора воронежского вуза лишили статуса сторонника ЕР

REGNUM 09:45
Армия и оружие

Сирийская армия сбила турецкий беспилотник

Правительственная армия уже сбивала беспилотник 1 марта, тогда турецкие военные сбили два сирийских Су-24.
Коммерсантъ 07:51
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СКА обыграл «Витязь» и повел в серии 2-0

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