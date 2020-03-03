Здоровье

РБКРБКВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа

Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

Глава ВОЗ рассказал об уровне смертности от коронавируса

RT на русском14:16

В ВОЗ рассказали об уровне смертности от коронавируса

РИА Новости11:51

Глава ВОЗ: смертность от коронавируса выше, чем от гриппа

Коммерсантъ12:19

ВОЗ: Коронавирус обогнал сезонный грипп по смертности

Фонтанка.Ру11:56

ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа

РБК13:41

В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа

Известия11:48

Глава ВОЗ заявил, что смертность от нового коронавируса выше, чем от сезонного гриппа

ТАСС11:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 17:42, Ашберн

Комментарии

Хоккей

Скабелка о 0:3 от «Магнитки»: «Барыс» был не совсем готов к такой игре. Они здорово прессинговали»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мыслями после поражения от «Магнитки» (0:3, 1-1) во втором матче серии Кубка Гагарина.
Sports.ru 12:10
Политика

ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 08:47
Общество

ВОЗ сообщила о распространении коронавируса вне Китая в 64 странах

Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 64.
РБК вчера в 19:17
Музыка

Яна Рудковская оценила шансы Little Big на «Евровидении»

Выбор Первым каналом эпатажной рейв-группы Little Big в качестве представителей от России на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" говорит о полной победе самобытного проекта над официальным шоу-бизнесом, заявила Яна Рудковская, продюсер певца Димы Билана, победившего на состязании в 2008 году.
Газета.Ru 05:34
Общество

«Яндекс.Такси» решили заблокировать в Латвии

Работу «Яндекс.Такси» хотят заблокировать в Латвии, поскольку приложение до 22 января не зарегистрировалось в Дирекции автотранспорта страны.
BFM.ru 07:34
Здоровье

На Украине изолировали 35 человек из-за подозрения на коронавирус

Украинские врачи в Черновцах изолировали 35 человек, контактировавших с мужчиной, у которого нашли уханьский коронавирус.
REGNUM 05:24
Биатлон

Адвокат заявил о признании МОК подписей Родченкова поддельными

Накануне CAS принял заявление защиты российских биатлонисток о том, что в документах, предоставленных МОК по этому делу, стоят поддельные подписи Родченкова.
РБК 09:17
Космос

Двигатель российско-европейского космического корабля прошел испытания

Двигатель десантного модуля космического корабля «ЭкзоМарс» прошел огневые испытания, сообщили в НПО имени Лавочкина.
Взгляд.ру 07:11
Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
ТАСС 03:59
Общество

Когда пенсионерам ждать большого повышения пенсий

Горлин отметил, что предусмотрена довольно высокая индексация из-за повышения пенсионного возраста до 2024 года, так как она почти на 3% опережает уровень инфляции.
Говорит Уфа вчера в 02:41
Политика

В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
РИА Новости 10:54
Спорт

Стали известны имена заразившихся коронавирусом в ОАЭ россиян

Стали известны имена российских членов команды по велогонкам Gazprom-RusVelo, которые заразились коронавирусом в ОАЭ во время многодневкой "Тур ОАЭ".
Газета.Ru 17:26
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

RT на русском 11:43
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК вчера в 05:19
Космос

Ученые: Проходящая звезда может выбросить Землю из Солнечной системы

Ученые предположили, что проходящая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы.
Территория новостей вчера в 04:20
Авто

BMW показала конкурента Tesla Model 3 с запасом хода 600 километров

Компания BMW представила концепт-кар i4, серийная версия которого появится в 2021 г. и составит конкуренцию Tesla Model 3. Заявленный запас хода автомобиля без подзарядки аккумуляторов составит 600 километров (по мировому циклу WLTP).
AutoNews 03:20
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Кино

Андрей Плахов о культурной политике

Андрей Плахов о культурной политике 70-летний юбилей Берлинале пришелся на переломный момент.
Коммерсантъ 17:28
Политика

Штаб Трампа подал в суд на WP за ложь и клевету о «заговоре» с Россией

Предвыборный штаб американского президента Дональда Трампа подал иск на газету The Washington Post за публикацию «ложных и клеветнических заявлений» о предполагаемом заговоре с Россией.
РБК 16:46
Политика

Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии

Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом».
Lenta.ru 15:46
Происшествия

Самолет S7 совершил экстренную посадку в Перми

Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс Новосибирск-Москва совершил успешную посадку в международном аэропорту Пермь.
Глас Народа 03:17
Спорт

Capcom и Disney вернули в продажу ремейк «Утиных историй»

Capcom совместно с Disney вернули в продажу ремейк DuckTales, который в начале августа 2019 года убрали из магазинов с предварительно большими скидками.
Игромания.ру 13:06
Армия и оружие

Турция сбила учебно-боевой самолет L-39 ВВС Сирии в небе над Идлибом

Министерство обороны Турции сообщило о том, что турецкие вооруженные силы сбили в небе над Идлибом самолет сирийских ВВСL-39.
REGNUM 09:45
Общество

В России создадут новый полицейский бронеавтомобиль

Первоначальные испытания двух опытных образцов нового семейства бронемашин «Атлет» уже завершены.
RuNews24.ru 06:01
Происшествия

СК выясняет обстоятельства обрушения стены дома в Самаре

Позднее в мэрии города отметили, что взрыва бытового газа не было, а произошло «частичное обрушение стены дома».
RT на русском 13:39
Кино

Netflix сообщил о начале съёмок четвёртого сезона «Очень странных дел»

News.ru 10:11
Футбол

«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии после поражения от «Челси»

В матче 1/8 Кубка Англии «Челси» обыграл на домашнем поле «Ливерпуль» со счетом 2:0.
РБК 17:27
Общество

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.
Российская газета 01 марта в 03:16
Происшествия

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 10:14
Политика

Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США

Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
Lenta.ru 09:10
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное