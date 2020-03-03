Здоровье
РБКВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
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Хоккей
Скабелка о 0:3 от «Магнитки»: «Барыс» был не совсем готов к такой игре. Они здорово прессинговали»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мыслями после поражения от «Магнитки» (0:3, 1-1) во втором матче серии Кубка Гагарина.
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Общество
ВОЗ сообщила о распространении коронавируса вне Китая в 64 странах
Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 64.
Музыка
Яна Рудковская оценила шансы Little Big на «Евровидении»
Выбор Первым каналом эпатажной рейв-группы Little Big в качестве представителей от России на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" говорит о полной победе самобытного проекта над официальным шоу-бизнесом, заявила Яна Рудковская, продюсер певца Димы Билана, победившего на состязании в 2008 году.
Общество
«Яндекс.Такси» решили заблокировать в Латвии
Работу «Яндекс.Такси» хотят заблокировать в Латвии, поскольку приложение до 22 января не зарегистрировалось в Дирекции автотранспорта страны.
Здоровье
На Украине изолировали 35 человек из-за подозрения на коронавирус
Украинские врачи в Черновцах изолировали 35 человек, контактировавших с мужчиной, у которого нашли уханьский коронавирус.
Биатлон
Адвокат заявил о признании МОК подписей Родченкова поддельными
Накануне CAS принял заявление защиты российских биатлонисток о том, что в документах, предоставленных МОК по этому делу, стоят поддельные подписи Родченкова.
Космос
Двигатель российско-европейского космического корабля прошел испытания
Двигатель десантного модуля космического корабля «ЭкзоМарс» прошел огневые испытания, сообщили в НПО имени Лавочкина.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
Общество
Когда пенсионерам ждать большого повышения пенсий
Горлин отметил, что предусмотрена довольно высокая индексация из-за повышения пенсионного возраста до 2024 года, так как она почти на 3% опережает уровень инфляции.
Политика
В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
Спорт
Стали известны имена заразившихся коронавирусом в ОАЭ россиян
Стали известны имена российских членов команды по велогонкам Gazprom-RusVelo, которые заразились коронавирусом в ОАЭ во время многодневкой "Тур ОАЭ".
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Космос
Ученые: Проходящая звезда может выбросить Землю из Солнечной системы
Ученые предположили, что проходящая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы.
Авто
BMW показала конкурента Tesla Model 3 с запасом хода 600 километров
Компания BMW представила концепт-кар i4, серийная версия которого появится в 2021 г. и составит конкуренцию Tesla Model 3. Заявленный запас хода автомобиля без подзарядки аккумуляторов составит 600 километров (по мировому циклу WLTP).
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Кино
Андрей Плахов о культурной политике
Андрей Плахов о культурной политике 70-летний юбилей Берлинале пришелся на переломный момент.
Политика
Штаб Трампа подал в суд на WP за ложь и клевету о «заговоре» с Россией
Предвыборный штаб американского президента Дональда Трампа подал иск на газету The Washington Post за публикацию «ложных и клеветнических заявлений» о предполагаемом заговоре с Россией.
Политика
Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии
Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом».
Происшествия
Самолет S7 совершил экстренную посадку в Перми
Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс Новосибирск-Москва совершил успешную посадку в международном аэропорту Пермь.
Спорт
Capcom и Disney вернули в продажу ремейк «Утиных историй»
Capcom совместно с Disney вернули в продажу ремейк DuckTales, который в начале августа 2019 года убрали из магазинов с предварительно большими скидками.
Армия и оружие
Турция сбила учебно-боевой самолет L-39 ВВС Сирии в небе над Идлибом
Министерство обороны Турции сообщило о том, что турецкие вооруженные силы сбили в небе над Идлибом самолет сирийских ВВСL-39.
Общество
В России создадут новый полицейский бронеавтомобиль
Первоначальные испытания двух опытных образцов нового семейства бронемашин «Атлет» уже завершены.
Происшествия
СК выясняет обстоятельства обрушения стены дома в Самаре
Позднее в мэрии города отметили, что взрыва бытового газа не было, а произошло «частичное обрушение стены дома».
Футбол
«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии после поражения от «Челси»
В матче 1/8 Кубка Англии «Челси» обыграл на домашнем поле «Ливерпуль» со счетом 2:0.
Общество
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Политика
Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США
Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.