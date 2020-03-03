Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.

ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа

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