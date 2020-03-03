Здоровье
РБКВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
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Комментарии
Авто
Intel тоже считает, что роботизированные такси появятся раньше клиентских робомобилей
Роботизированные такси, как считают в Intel, откажутся от водителей раньше, чем индивидуальные транспортные средства, поскольку будут передвигаться в достаточно хорошо изученной среде с умеренными скоростями.
Здоровье
Жителям Грузии рекомендовали отказаться от наличных из-за коронавируса
Минздрав Грузии в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа рекомендует гражданам стараться не использовать наличные деньги.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Экономика
Белоруссия не договорилась с крупными российскими поставщиками нефти
Напомним, кризис в белорусском нефтехимическом комплексе возник после того, как Александр Лукашенко в конце 2019 года запретил подписывать контракты с российскими компаниями на поставку 24 млн т нефти в Белоруссию.
Авто
Состоялся дебют «хардкорного» Bugatti Chiron Pur Sport
Стоимость каждого Bugatti Chiron Pur Sport составит 3,2 млн евро.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Гаджеты
Невероятные 8192 ядра CUDA. Таким, судя по всему, будет новый монструозный GPU Nvidia
GV100 Напомним, на сегодняшний день в потребительском сегменте лидером по количеству ядер CUDA является Titan RTX с 4608 ядрами, а в целом самым монструозным GPU у Nvidia был и остаётся GV100 (поколение Volta) с 5376 ядрами CUDA.
Армия и оружие
Турция разместит дополнительные системы ПВО в Сирии
Анкара разместит в Сирии дополнительные системы ПВО.
Здоровье
Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей
Новый короновирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19.
Политика
Трамп провел телефонный разговор с лидером «Талибана»
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с лидером движения "Талибан" во вторник.
Политика
Министры обороны США и Эстонии обсудили «российскую угрозу»
Министры обороны США и Эстонии Марк Эспер и Юри Луйк обсудили "российскую угрозу" на встрече в Вашингтоне, сообщил во вторник Пентагон.
Политика
Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США
Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
Экономика
Киноиндустрия потеряет до пяти миллиардов долларов из-за коронавируса
Мировая киноиндустрия может потерять до пяти миллиардов долларов из-за отмен показов в связи с распространением коронавируса, сообщает THR.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Биатлон
МОК признал, что подписи Родченкова были поддельными
Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не подписывал свидетельства, представленные по делу биатлонистки Ольги Зайцевой, передает ТАСС.
Музыка
Менеджер Little Big покинул группу после новости о «Евровидении»
Группу Little Big, которая в мае отправится в Роттердам на «Евровидение», покинул пиар-менеджер и директор по развитию коллектива Андрей Орехов.
Здоровье
Почти 30 человек наблюдаются в Алтайском крае из-за коронавируса
Почти 30 человек находятся под наблюдением в Алтайском крае из-за коронавируса.
Финансы
Курс рубля укрепился из-за снижения ставки ФРС США
До принятия решения относительно ставки Федеральной резервной системы курс доллара составлял 66,6 рубля, а курс евро — 74,1 рубля.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Происшествия
NBC: число жертв торнадо в Теннесси увеличилось до 25
Количество погибших в результате торнадо, обрушившегося в ночь на вторник на американский штат Теннесси, достигло 25 человек.
Гаджеты
Финансовый директор Intel раскритиковал 10-нанометровый техпроцесс
Финансовый директор компании Джордж Дэвис оценил перспективы 10-нанометровой продукции.
Футбол
Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился своими впечатлениями от результатов жеребьёвки Лиги наций — 2020/21.
Биатлон
Устюгов признался, что не может бегать так, как Йохауг
Тереза бегает, что с ума сойти можно.
Авто
Налог на роскошь расширился на автомобили Honda и Mazda
Число облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей выросло до 632 единиц (+54 ед.), от 5 до 10 млн рублей — до 484 единиц (+38 ед.), от 10 до 15 млн рублей — до 100 единиц (+3 ед.), а в категории дороже 15 млн рублей теперь числится 82 модели, что на 9 больше, чем годом ранее.
Общество
Роскомнадзор составил протоколы на BBC World News
Роскомнадзор составил на BBC World News протоколы за нарушение российского законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.
Гаджеты
WhatsApp для iOS получил тёмный режим
В App Store появилось обновление для мессенджера WhatsApp, но воспользоваться всем функционалом смогут только пользователи с устройствами работающих на iOS 13.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
Общество
Леди в зелёном: Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Ирландию
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Ирландию с трёхдневным туром.