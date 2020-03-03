Здоровье

РБКРБКВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа

Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
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Глава ВОЗ рассказал об уровне смертности от коронавируса

RT на русском14:16

ВОЗ: Коронавирус обогнал сезонный грипп по смертности

Фонтанка.Ру11:56

Глава ВОЗ: смертность от коронавируса выше, чем от гриппа

Коммерсантъ12:19

ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа

РБК13:41

В ВОЗ рассказали об уровне смертности от коронавируса

РИА Новости11:51

В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа

Известия11:48

Глава ВОЗ заявил, что смертность от нового коронавируса выше, чем от сезонного гриппа

ТАСС11:21
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Комментарии

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